Wer nicht hören will, muss fühlen. Und manchmal eben auch mehr bezahlen! Diese Erfahrung machte am Dienstag ein 32-jähriger Vorarlberger am Landesgericht Feldkirch. Statt ursprünglich 540 Euro muss er nun 600 Euro berappen. Dabei hätte er sich den Gang vor die Richterin ganz einfach ersparen können.
Der bislang unbescholtene Vater eines Kindes war wegen gefährlicher Drohung angeklagt. Anfang September soll er seiner Ex-Frau angekündigt haben, sie und ihren neuen Freund zu finden und umzubringen. Spätestens vor ihrer Haustüre werde er sie töten, soll er gedroht haben. Die Staatsanwaltschaft bot dem Mann daraufhin eine Diversion an: 540 Euro zahlen, und die Sache wäre ohne Strafregistereintrag erledigt gewesen. Sogar eine Ratenzahlung von monatlich 90 Euro ab Oktober war vorgesehen.
Kein Job, kein Einkommen, keine Zahlung
Der 32-Jährige ließ das Angebot jedoch verstreichen. „Warum haben Sie das nicht angenommen?“, wollte die Richterin wissen. „Ich wollte das ja. Aber ich hatte erst meinen Zahltag bekommen“, erklärte der Angeklagte. Seit einigen Wochen sei er arbeitslos, habe 25.000 Euro Schulden und monatliche Fixkosten von rund 1000 Euro, einschließlich der Alimente für seinen Sohn.
Staatsanwalt: „Und dieses Mal zahlen sie wirklich?“
Bei der Richterin stieß er mit dieser Erklärung auf wenig Verständnis. „Wenn Sie nicht zahlen können, müssen Sie sich halt melden!“, stellte sie klar. Spätestens da wurde dem Mann bewusst, dass sein Schweigen unangenehme Folgen haben könnte. Statt einer unkomplizierten Erledigung drohte ihm plötzlich eine Verurteilung samt Eintrag ins Strafregister. „Also, ich würde den Betrag jetzt schon zahlen“, versprach er daraufhin recht kleinlaut. Der Staatsanwalt wollte es genauer wissen: „Und dieses Mal zahlen Sie wirklich?“ – „Auf jeden Fall!“
Die Richterin gab dem bislang Unbescholtenen eine zweite Chance und gewährte erneut eine Diversion. Allerdings kostet ihn diese nun 600 statt 540 Euro. Aber immerhin darf er den Betrag innerhalb von sechs Monaten abstottern. Bleibt er dieses Mal bei seinem Wort, entgeht er einer Vorstrafe.
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