Staatsanwalt: „Und dieses Mal zahlen sie wirklich?“

Bei der Richterin stieß er mit dieser Erklärung auf wenig Verständnis. „Wenn Sie nicht zahlen können, müssen Sie sich halt melden!“, stellte sie klar. Spätestens da wurde dem Mann bewusst, dass sein Schweigen unangenehme Folgen haben könnte. Statt einer unkomplizierten Erledigung drohte ihm plötzlich eine Verurteilung samt Eintrag ins Strafregister. „Also, ich würde den Betrag jetzt schon zahlen“, versprach er daraufhin recht kleinlaut. Der Staatsanwalt wollte es genauer wissen: „Und dieses Mal zahlen Sie wirklich?“ – „Auf jeden Fall!“