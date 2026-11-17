Motorsportlerin Emma Felbermayr wird 2027 ihre dritte Saison in der F1 Academy bestreiten. Die 19-jährige Oberösterreicherin wird dabei neuerlich einen Audi pilotieren, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde. „Wir wissen, dass sie über die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit verfügt, um an der Spitze des Feldes mitzufahren, und wir glauben, dass noch mehr von ihr zu erwarten ist“, sagte Audi-Nachwuchsprogrammleiter Allan McNish. Felbermayr ist in der Serie Gesamtdritte.