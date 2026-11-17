Motorsportlerin Emma Felbermayr wird 2027 ihre dritte Saison in der F1 Academy bestreiten. Die 19-jährige Oberösterreicherin wird dabei neuerlich einen Audi pilotieren, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde. „Wir wissen, dass sie über die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit verfügt, um an der Spitze des Feldes mitzufahren, und wir glauben, dass noch mehr von ihr zu erwarten ist“, sagte Audi-Nachwuchsprogrammleiter Allan McNish. Felbermayr ist in der Serie Gesamtdritte.
Die Saison endet am Wochenende in Las Vegas. „Ich habe in den letzten zwei Jahren sowohl auf als auch abseits der Strecke so viel gelernt und bin sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, die mir entgegengebracht wurden“, sagte Felbermayr.
Sie habe das Gefühl, besonders in dieser Saison große Fortschritte gemacht zu haben. „Ich weiß aber auch, dass es noch viel gibt, was ich verbessern kann. Die Chance, für eine dritte Saison zurückzukehren, bedeutet mir sehr viel.“
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