Strobl zu Rücktrittsgerücht: „Sind DDR-Methoden“

Auslöser ist der jüngste Streit um die Gehälter der Gemeindebediensteten. Nachdem Strobl, wie die „Krone“ berichtete, erneut eine verspätete Auszahlung in Aussicht gestellt hatte, forderten die SPÖ-Landesgeschäftsführer Friedrich Radlspäck und Kevin Friedl seinen Rücktritt. Nun sollen die beiden erfahren haben, dass der Bürgermeister im November aus dem Vorstand des Burgenländischen Müllverbandes ausscheiden soll. Dazu kommt eine angebliche Reservierung des Gemeindesaals für Ende April. Steht nach 14 Jahren an der Spitze von Ollersdorf tatsächlich ein Amtswechsel bevor, fragt die SPÖ?