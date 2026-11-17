Laut Schätzung des „Nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome“ leiden rund 75.000 Österreicher an ME/CFS. Davon sind rund 48.000 Patienten nicht mehr arbeitsfähig und knapp 15.000 haus- oder bettgebunden. Doch trotz ihrer schweren chronischen und häufig stark beeinträchtigenden Erkrankung werden Betroffene vielerorts mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen. Im Burgenland schenkt man ihnen Gehör und mit Spezialtherapien auch ein Stück Lebensqualität wieder.
Seit ihrer COVID-19-Infektion 2020 leidet Rebekka S. an den Folgen einer Myalgischen Enzephalomyelitis und dem Chronischen Fatigue-Syndrom, kurz: ME/CFS. Was zunächst mit starken Schmerzen und wochenlanger Bettlägerigkeit begann, entwickelte sich bald zu einer anhaltenden Erschöpfung, Atemproblemen sowie Magen-Darm-Beschwerden. „Es war, als würde mich eine Riesenschlange zusammendrücken“, erzählt die 64-jährige Südburgenländerin.
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