Laut Schätzung des „Nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome“ leiden rund 75.000 Österreicher an ME/CFS. Davon sind rund 48.000 Patienten nicht mehr arbeitsfähig und knapp 15.000 haus- oder bettgebunden. Doch trotz ihrer schweren chronischen und häufig stark beeinträchtigenden Erkrankung werden Betroffene vielerorts mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen. Im Burgenland schenkt man ihnen Gehör und mit Spezialtherapien auch ein Stück Lebensqualität wieder.