Schweden will auch mitmachen

Indes zeigte sich mit Schweden ein weiteres Land interessiert an dem Vorstoß. Die Entwicklung werde „sehr interessant zu verfolgen“ sein, schrieb der schwedische Migrationsminister Johan Forssell am Dienstag auf X. „Gleichzeitig sollte man sich der Herausforderungen bewusst sein, sowohl rechtlich als auch praktisch.“ Forssell betonte zugleich, dass solche „Return Hubs“ nur eine Ergänzung und kein Ersatz für nationale Reformen in der Migrationspolitik sein können. „Es handelt sich, zumindest vorerst, um etwa 20 Personen pro Land. Im Vergleich dazu verließen Schweden nur im Vorjahr 12.000 Personen.“