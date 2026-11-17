„Mehr Geld muss her“ versus „Nullwachstum“

Begonnen hatte der Verhandlungstag am Vormittag mit einer Aktion der GPA vor der Wirtschaftskammer (WKÖ) in Wien. Rund 450 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machten lautstark ihrem Ärger über das bisherige Angebot der Arbeitgeber Luft. „Mehr Geld muss her, sonst bleiben die Regale leer“, wurde etwa skandiert. Eine klare Absage gab es auch für Einmalzahlungen.

„Wir brauchen ein Plus, das bleibt“ war genauso zu hören wie „wir lassen uns eine Einmalzahlung nicht als dauerhafte Verbesserung verkaufen“. Keizer betonte vor der dritten Runde, dass die Umsätze im Handel 2025 inflationsbereinigt gestiegen seien, ebenso die Wertschöpfung. Die von der GPA geforderte Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent würde lediglich 43 Cent an Mehrkosten bei 100 Euro Betriebsleistung entsprechen.

Rainer Trefelik, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite verwies im Vorfeld auf die schwache Konjunktur mit einem de facto „Nullwachstum“. „Es geht nicht um ein Nicht-Wollen, sondern um ein Nicht-Können“, so Trefelik vor Verhandlungsbeginn. Das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei 2,1 Prozent Gehaltserhöhung plus einer Einmalzahlung von 350 Euro. Die rollierende Inflation liegt bei 3,3 Prozent.