Auch die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlinge im Handel ist am Dienstag ergebnislos geblieben. Eine Einigung galt bereits im Vorfeld als unwahrscheinlich. Eine vierte Gesprächsrunde ist für den 30. November angesetzt, also im voll anlaufenden Weihnachtsgeschäft. Noch davor, bereits in den kommenden Tagen, gibt es österreichweite Betriebsversammlungen mit Streikbeschlüssen, teilte die Gewerkschaft GPA mit.
„Dass die Arbeitgeber weiterhin nicht einmal die Teuerung ausgleichen wollen, ist inakzeptabel“, wurde GPA-Chefverhandlerin Linda Keizer nach der ergebnislosen dritten Gesprächsrunde in einer Aussendung zitiert. „Wir erhöhen deshalb jetzt den Druck in den Betrieben. In den kommenden Tagen starten österreichweit Betriebsversammlungen, in denen auch vorsorgliche Streikbeschlüsse gefasst werden.“
Gewerkschaft fordert Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Die Arbeitgeber könnten nicht jede Verbesserung verweigern und gleichzeitig erwarten, dass die Beschäftigten das widerspruchslos hinnehmen, so Keizer. Die Gewerkschaft GPA fordert weiterhin eine Erhöhung der Gehälter um 3,8 Prozent sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen. Aber: „Die Arbeitgeber legten kein verbessertes Angebot vor und bieten weiterhin lediglich eine Erhöhung der Gehälter um 2,1 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 350 Euro“, kritisierte die Gewerkschaft in ihrer Aussendung.
„Mehr Geld muss her“ versus „Nullwachstum“
Begonnen hatte der Verhandlungstag am Vormittag mit einer Aktion der GPA vor der Wirtschaftskammer (WKÖ) in Wien. Rund 450 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machten lautstark ihrem Ärger über das bisherige Angebot der Arbeitgeber Luft. „Mehr Geld muss her, sonst bleiben die Regale leer“, wurde etwa skandiert. Eine klare Absage gab es auch für Einmalzahlungen.
„Wir brauchen ein Plus, das bleibt“ war genauso zu hören wie „wir lassen uns eine Einmalzahlung nicht als dauerhafte Verbesserung verkaufen“. Keizer betonte vor der dritten Runde, dass die Umsätze im Handel 2025 inflationsbereinigt gestiegen seien, ebenso die Wertschöpfung. Die von der GPA geforderte Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent würde lediglich 43 Cent an Mehrkosten bei 100 Euro Betriebsleistung entsprechen.
Rainer Trefelik, Chefverhandler auf Arbeitgeberseite verwies im Vorfeld auf die schwache Konjunktur mit einem de facto „Nullwachstum“. „Es geht nicht um ein Nicht-Wollen, sondern um ein Nicht-Können“, so Trefelik vor Verhandlungsbeginn. Das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei 2,1 Prozent Gehaltserhöhung plus einer Einmalzahlung von 350 Euro. Die rollierende Inflation liegt bei 3,3 Prozent.
Weitere Forderungen und Argumente
Neben 3,8 Prozent mehr Gehalt wollen die Arbeitnehmer einen Zuschlag ab der ersten Stunde Mehrarbeit, eine Zulage für das Einspringen und eine verbindliche 5-Tage-Woche. Weiters soll die 6. Urlaubswoche früher erreicht werden können.
Die Arbeitgeber wiederum betonen die heterogene Struktur des Handels – vom kleinen Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu den großen Lebensmittelketten – sowie die allgemeine Konsumflaute, die hohen Energie- und Lohnnebenkosten und die Konkurrenz durch internationale Onlineplattformen. Die Arbeitnehmer ihrerseits pochen auf Zahlen des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts, wonach das Lohnniveau im Handel deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liege. Der mittlere Bruttostundenlohn von Angestellten betrage hier 19,04 Euro, während er in der Gesamtwirtschaft 23,09 Euro ausmache.
Mindestlohn bei 2251 Euro brutto
Der Mindestlohn im Verkauf beträgt aktuell bei Vollzeit 2251 Euro brutto. Das durchschnittliche Vollzeitgehalt im Handel liegt bei 2586 Euro brutto, was 1949 Euro netto entspricht – bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden. Bei einem 25-Stunden-Job sinkt das Netto-Einstiegsgehalt im Handel auf 1237 Euro. Im Handel ist die Teilzeitquote besonders hoch, mehr als jede und jeder Zweite hat keinen Fulltime-Job. Zwei von drei Beschäftigten sind Frauen, im Einzelhandel fast drei Viertel. Es geht um eine Branche, die im Vorjahr fast 300 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat.
Schwache Lage
Im Gesamthandel waren die Umsätze von Jänner bis Juli 2026 rückläufig. Bereinigt um die Teuerung sanken die Erlöse um 0,2 Prozent, zeigen Daten der Statistik Austria. Der Einzelhandel verzeichnete für diesen Zeitraum ein kleines reales Plus von 0,3 Prozent, der Großhandel ein reales Minus von 1,5 Prozent. Einzig im Kfz-Handel lief es von Jänner bis Juli gut, hier zogen die realen Umsätze um 3,5 Prozent an. Die Gewinnmarge beträgt branchenweit 4,4 Prozent.
Die Herbstlohnrunde geht weiter
Der Kollektivvertrag für die über 110.000 Arbeiterinnen und Arbeiter im Handel wird separat verhandelt. Üblicherweise erfolgt dies nach dem Abschluss für die Handelsangestellten. Nächste Woche geht es auch mit der dritten Runde für den IT-KV weiter. Hier sind die Gespräche traditionell besonders zäh. Die Arbeitgeber boten zuletzt eine Ist-Erhöhung um 1,2 Prozent und ein KV-Plus von 2 Prozent an. Die GPA fordert für die IT-Branche heuer 3,9 Prozent mehr Gehalt.
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