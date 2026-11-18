Roger Moore: Mit sieben Filmen ist der „Sir“ unter den Bond-Darstellern bis heute der langlebigste und für viele auch kultigste. Leicht hatte es der Brite freilich nicht. Als er 1973 mit „Leben und sterben lassen“ seinen ersten Film abdrehte, war er bereits 45 und galt vielen Bond-Fans als museal. Wenig schmeichelhaft auch die Kritik des „Spiegels“, der Moore attestierte er „verströme den Sex-Appeal eines Edeka-Filialleiters.“