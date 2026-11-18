Noch keine Sekunde Drehzeit und schon hagelt es Kritik an Robert Pattinson als neuem Bond – so erging es aber fast allen Darstellern vor ihm. Eine kurze Auflistung aller 007-Doppelagenten, von denen nahezu jeder mit harscher Kritik im Vorfeld umgehen musste.
James Bond zu sein ist großartig, James Bond zu werden hingegen weniger. Kaum wurde Robert Pattinson als siebenter Bond der Franchise-Historie öffentlich gemacht, hagelte es Kritik ob seiner darstellerischen Vergangenheit. Er reüssierte als romantischer Vampir in „Twilight“, personifizierte „Batman“ und begeisterter als radikaler Bankräuber in „Good Time“ – kann so jemand 007? Viele sagen nein. Doch Ressentiments schlugen fast allen anderen James Bond-Darstellern entgegen. Glimpflich davon kam eigentlich nur
Sean Connery: Er war nicht die allererste Wahl, aber 1962 der allererste Bond. Der Schotte überzeugte das Produzentenduo Albert R. Broccoli und Harry Saltzman mit seiner athletischen Figur und einer Wagenladung Selbstvertrauen. Vorurteile konnte es keine geben, denn Connery war der Prototyp – und für viele bis heute beste Bond.
George Lazenby: Die australische Eintagsfliege schockierte am Set mit Starallüren und enttäuschte vor, während und nach seiner Chance. Hier war die Skepsis berechtigt.
Roger Moore: Mit sieben Filmen ist der „Sir“ unter den Bond-Darstellern bis heute der langlebigste und für viele auch kultigste. Leicht hatte es der Brite freilich nicht. Als er 1973 mit „Leben und sterben lassen“ seinen ersten Film abdrehte, war er bereits 45 und galt vielen Bond-Fans als museal. Wenig schmeichelhaft auch die Kritik des „Spiegels“, der Moore attestierte er „verströme den Sex-Appeal eines Edeka-Filialleiters.“
Timothy Dalton: Nur zweimal durfte er den Doppelnull-Agenten verkörpern. Für viele wurde er unter Wert geschlagen.
Pierce Brosnan: Dreharbeiten zur Serie „Remington Steele“ verzögerten Brosnans Engagement als Bond um Jahre. Mit seiner klassischen Attitüde gilt er als letzter Bond der „alten Schule“ – das gefiel revolutionären Fans schon damals nicht so ganz.
Daniel Craig: Zu blond, zu unscheinbar, zu ängstlich – manche wollten gar „Casino Royale“ boykottieren, im aufkommenden Internet-Zeitalter war leicht schimpfen. Heute wird Craig als Bond rundum geliebt.
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