Durch den Parlamentspräsidenten erhofft sich das Oppositionslager mehr Kontrolle über die parlamentarischen Abläufe. Ziel ist es, zentrale Bestandteile der umstrittenen Justizreform rückgängig zu machen, die Benjamin Netanyahus rechtsreligiöse Regierung seit Anfang 2023 vorangetrieben hat. Medien zufolge könnten bereits am Mittwoch erste Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht werden.

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich warnte Kahana im Vorfeld davor, das Amt mit den „Stimmen der Feinde Israels“ zu übernehmen. Gemeint sind damit die arabischen Parteien. Kahana wiederum forderte Smotrich dazu auf, den demokratischen Prozess und dessen Ergebnisse zu respektieren.