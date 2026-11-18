Auch Städte und Gemeinden müssen sparen: Die ÖVP im steirischen Leoben drängt deshalb auf den zumindest teilweisen Verkauf von Gemeindewohnungen. SPÖ-Stadtchef Kurt Wallner wischt diese Forderung aber brüsk vom Tisch.
Von Bad Aussee bis Bad Radkersburg – die steirischen Städte und Gemeinden müssen in Zeiten wie diesen den Gürtel finanziell enger schnallen. In vielen Kommunen setzt man den Sparstift deshalb auch beim sozialen Wohnbau an – aus Kostengründen, weil Gemeindewohnungen vielerorts in einem desolaten Zustand sind und die Sanierung viel Geld verschlingen würde, das einfach nicht vorhanden ist. Oder auch, weil viele Wohnungen ohnehin leer stehen.
Viele Ortschefs denken aktuell also über den Verkauf des „Tafelsilbers“ nach oder haben das in den letzten Jahren bereits erledigt – etwa in Zeltweg, Judenburg oder auch Bruck. Jetzt soll in Leoben zumindest ein Teil der mehr als 2300 Gemeindewohnungen verkauft werden – jedenfalls fordert das ÖVP-Gemeinderat Simon Bäck.
20 Millionen Euro wären notwendig
„Wer Gemeindewohnungen sanieren will, muss Eigentum veräußern. Teile unserer Wohnungen weisen untragbare Mängel auf. Dadurch sind sie weder vermietbar noch ansatzweise kostendeckend“, ist er überzeugt. Laut Bäck würde eine Sanierung aller maroden Gebäude mindestens 20 Millionen Euro kosten. „Aber diese notwendigen Mittel existieren im Budget schlichtweg nicht“, hält der ÖVP-Mandatar fest. Dazu würden aktuell rund 450 Wohnungen leer stehen – was die Stadt allein an Betriebskosten mehr als 570.000 Euro pro Jahr kostet, wie Bäck vorrechnet.
„Leistbares Angebot ist unerlässlich“
Bei SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner kommt der schwarze Vorstoß aber nur mäßig gut an: „Das ist eine Schnapsidee! Wir werden sicher nicht verkaufen“, poltert der Vorsitzende des steirischen Städtebundes auf „Krone“-Anfrage. „Es ist ja unerlässlich, dass es ein Wohnungsangebot gibt, das auch für alle leistbar ist. Wir wollen damit auch nichts verdienen“, stellt Wallner klar. Schritt für Schritt werde man die betroffenen Wohnungen sanieren, aktuell etwa gerade in Göss.
Der Leobner Leerstand sei für ihn nicht beunruhigend, „vor allem, wenn man bedenkt, dass in der gesamten östlichen Obersteiermark rund 10.000 Wohnungen leer stehen“. Ein Verkauf sei für ihn auch aufgrund der mäßigen Erlösaussichten kein Thema: „Damit saniert man kein Budget. Offenbar ist’s aber gängige Praxis in Österreich: Wenn man als Politiker nicht weiter weiß, verkauft man eben Gemeindewohnungen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.