„Leistbares Angebot ist unerlässlich“

Bei SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner kommt der schwarze Vorstoß aber nur mäßig gut an: „Das ist eine Schnapsidee! Wir werden sicher nicht verkaufen“, poltert der Vorsitzende des steirischen Städtebundes auf „Krone“-Anfrage. „Es ist ja unerlässlich, dass es ein Wohnungsangebot gibt, das auch für alle leistbar ist. Wir wollen damit auch nichts verdienen“, stellt Wallner klar. Schritt für Schritt werde man die betroffenen Wohnungen sanieren, aktuell etwa gerade in Göss.