Aufruf zum Kauf vom heimischen Fleisch

Auch für Schweinebauer Martin Egger ist die Lage alles andere als einfach: „Für unsere Betriebe ist die Situation schwierig“, schlägt der Obmann der heimischen Schweinebauern Alarm und appelliert an den Lebensmittelhandel und die verarbeitende Industrie, vorwiegend auf heimisches Fleisch zu setzen. „Ein Schnitzel kostet im Einkauf in der Gastronomie gerade einmal 80 Cent. Steigt dieser Preis um nur ein paar Cent, ist der Aufschrei groß – während der Gast 25 Euro für ein Schnitzel zahlt und nicht mit der Wimper zuckt“, zeigt er sich emotional und verärgert. Zudem sei in der Gastro nicht gewährleistet, dass das Fleisch aus heimischer Herkunft ist. „Letztendlich ist es auch der Kunde, der uns Schweinebauern hilft, indem er zu heimischen Produkten greift“, so Egger.