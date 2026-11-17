Landwirte bangen um Existenz, ihre Vertreter um die heimische Versorgungssicherheit: Niedrige Preise stehen horrenden Kosten gegenüber. Appell zum Kauf heimischer Produkte!
Die Situation ist mehr als ernst. Wenn das so weitergeht, werden wir bald keine Schweinebauern mehr haben und müssen um unsere Versorgungssicherheit bangen!“, findet Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber mahnende Worte für diese prekäre Lage.
Europas größter Schweinefleischproduzent Spanien kann wegen der Afrikanischen Schweinepest nicht mehr nach China liefern und schwemmt jetzt den heimischen Markt – das löst einen beispiellosen Preisverfall aus. „Die Preise liegen mit 1,35 Euro pro Kilo auf dem bisherigen Tiefststand – bei gleichzeitig enorm gestiegenen Kosten für Treibstoff, Dünge- und Futtermittel sowie einer im heurigen Jahr historischen Dürreproblematik.“
Zum Vergleich: Noch im Vorjahr lag der Kilopreis bei über 1,80 Euro und 2023 sogar noch bei über 2,40 Euro.
Aufruf zum Kauf vom heimischen Fleisch
Auch für Schweinebauer Martin Egger ist die Lage alles andere als einfach: „Für unsere Betriebe ist die Situation schwierig“, schlägt der Obmann der heimischen Schweinebauern Alarm und appelliert an den Lebensmittelhandel und die verarbeitende Industrie, vorwiegend auf heimisches Fleisch zu setzen. „Ein Schnitzel kostet im Einkauf in der Gastronomie gerade einmal 80 Cent. Steigt dieser Preis um nur ein paar Cent, ist der Aufschrei groß – während der Gast 25 Euro für ein Schnitzel zahlt und nicht mit der Wimper zuckt“, zeigt er sich emotional und verärgert. Zudem sei in der Gastro nicht gewährleistet, dass das Fleisch aus heimischer Herkunft ist. „Letztendlich ist es auch der Kunde, der uns Schweinebauern hilft, indem er zu heimischen Produkten greift“, so Egger.
Schweinebauern stünden zudem vor finanziellen Hürden. „Wegen der geltenden höheren gesetzlichen Standards sind Investitionen zu tätigen. Das ist mit den aktuellen Marktpreisen für Betriebe nicht zu stemmen.“
Kärntens Bauernvertreter fordern deshalb einmal mehr eine flächendeckende und einheitliche Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie und Verarbeitung, den verpflichtenden Einsatz von Lebensmitteln österreichischer Herkunft in öffentlichen Einrichtungen, Erleichterungen beim Stallbau, Investitionssicherheit für mehr Tierwohl, höhere Investitionsförderungen sowie Planungssicherheit.
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