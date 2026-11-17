Die Liebe zur Feuerwehr ist bei Rudolf Payerhuber besonders groß. Eines seiner großen Lebensziele hat er erreicht: 100 Jahre zu werden und das mit seinen Kameraden zu feiern.
Schlagfertig, lustig und voller Lebensfreude – so kennen ihn seine Kameraden der Feuerwehr Matzelsdorf in Kärnten. Rudolf Payerhuber ist seit mehr als 75 Jahren Mitglied bei den Florianis, liebt und lebt dieses Ehrenamt. Vor drei Jahren stattete die „Krone“ dem Obermillstätter einen Besuch ab. Denn Payerhuber zählte damals zu den am längsten dienenden Feuerwehrmitgliedern in Kärnten.
Sein großes Ziel war es zu jener Zeit: „100 Jahre werden und beim 160-Jahr-Jubiläum des Landesfeuerwehrverbandes in Klagenfurt dabei sein.“ Und das ist dem engagierten Oberkärntner auch gelungen. Denn am Wochenende gratulierten ihm seine Kameraden zu diesem besonderen Runden.
„Die 100 sind geschafft!“
„Die 100 sind geschafft! Geplant war ein großes Fest mit Feuerwehrprominenz und Landeshauptmann sowie Feuerwehrreferent Daniel Fellner. Das war leider nicht mehr möglich, die Kräfte lassen nach“, sagt er.
Aber immerhin waren seine örtlichen Kameraden zu Besuch und gratulierten dem leidenschaftlichen Feuerwehrmann. Besonders groß war die Freude über Thomas Richter, einen Feuerwehrmann aus Bruchköbel bei Frankfurt – für diesen Geburtstag ist die langjährige Bekanntschaft extra nach Kärnten angereist.
Obwohl Payerhuber nicht mehr zu aktiven Einsätzen ausrückt, bleibt er wohl ein großes Vorbild für alle in der Feuerwehrwelt.
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