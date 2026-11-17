Schlagfertig, lustig und voller Lebensfreude – so kennen ihn seine Kameraden der Feuerwehr Matzelsdorf in Kärnten. Rudolf Payerhuber ist seit mehr als 75 Jahren Mitglied bei den Florianis, liebt und lebt dieses Ehrenamt. Vor drei Jahren stattete die „Krone“ dem Obermillstätter einen Besuch ab. Denn Payerhuber zählte damals zu den am längsten dienenden Feuerwehrmitgliedern in Kärnten.