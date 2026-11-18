Es sind wahrlich große Töne, die man da im Wiener Bundeskanzleramt von EU-Regierungschefs und -Ministern aus den sogenannten „Umsetzer“-Ländern (Österreich, Deutschland, Dänemark, Niederlande und Griechenland) am Montag zu hören bekam. Die internationale Riege neben Kanzler Stocker verkündete, dass Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung, die nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden können, künftig in das afrikanische Ruanda gebracht werden sollen.