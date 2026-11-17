Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Wir hatten natürlich insgesamt mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz, haben aber in der ersten Hälfte nicht genug daraus gemacht. Wir waren bei eigenem Ballbesitz nicht präzise genug, vor allem über die linke Seite waren wir sehr konteranfällig, das hat mir überhaupt nicht gefallen. In der zweiten Hälfte wurde das deutlich besser, Konni (Konrad Laimer) hat da für mehr Stabilität gesorgt. Wir hatten auch Chancen auf den Siegestreffer und hatten den eigentlich auch geschossen, es war eine sehr lange VAR-Entscheidung. Es kann nur beim ersten Pass gewesen sein, danach wurde der Ball abgefälscht, dann kann es nicht Abseits sein. Zum Schluss hatten wir noch die Chance von Gregerl (Michael Gregoritsch), wenn er den mit dem Fuß nimmt, wäre es eher ein Tor gewesen. Wir hätten den Sieg gerne mitgenommen, aber man muss auch sagen, dass zwölf Spieler gefehlt haben, die potenziell in der ersten Elf stehen können. Wir waren in allen drei Auswärtsspielen in Rückstand und haben nicht verloren.“