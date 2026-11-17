Was man nach dem Duell von Österreich und Israel in den Lagern der beiden Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Wir hatten natürlich insgesamt mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz, haben aber in der ersten Hälfte nicht genug daraus gemacht. Wir waren bei eigenem Ballbesitz nicht präzise genug, vor allem über die linke Seite waren wir sehr konteranfällig, das hat mir überhaupt nicht gefallen. In der zweiten Hälfte wurde das deutlich besser, Konni (Konrad Laimer) hat da für mehr Stabilität gesorgt. Wir hatten auch Chancen auf den Siegestreffer und hatten den eigentlich auch geschossen, es war eine sehr lange VAR-Entscheidung. Es kann nur beim ersten Pass gewesen sein, danach wurde der Ball abgefälscht, dann kann es nicht Abseits sein. Zum Schluss hatten wir noch die Chance von Gregerl (Michael Gregoritsch), wenn er den mit dem Fuß nimmt, wäre es eher ein Tor gewesen. Wir hätten den Sieg gerne mitgenommen, aber man muss auch sagen, dass zwölf Spieler gefehlt haben, die potenziell in der ersten Elf stehen können. Wir waren in allen drei Auswärtsspielen in Rückstand und haben nicht verloren.“
Sasa Kalajdzic (ÖFB-Torschütze): „Ich freue mich, aber ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir gewonnen hätten. Es ist ein positiver Abschluss, wir haben einen Rückstand gedreht wie in den letzten zwei Heimspielen. Wir sind aufgestiegen und können froh sein. Wir hatten gute Chancen, viele Chancen, waren aber nicht genau genug im Abschluss und der Torhüter hat sehr gut gehalten. In der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Gegenpressing, aber das ist verständlich, weil die Mannschaft hat so noch nicht gespielt.“
Nicolas Seiwald (ÖFB-Mittelfeldspieler): „Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit kann man zufrieden sein, wir waren da richtig am Drücker und hätten uns das zweite Tor auch verdient. Wie wir nach einem Rückstand wieder zurückgekommen sind, kann man mitnehmen. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit die besseren Chancen als Israel, trotzdem müssen wir die Aktionen besser verteidigen. Vielleicht haben wir da ein Thema, woran wir arbeiten können.“
Ran Ben Shimon (Israel-Teamchef): „Die österreichische Mannschaft war heute besser und ist der verdiente Gruppensieger.“
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