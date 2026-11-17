Überbordende Bürokratie, hohe Energiepreise und steigende Lohnkosten setzen das heimische Handwerk unter Druck. Es ist ein Kostenmix, der weder Brot noch Kuchen und Fleisch langfristig sichern dürfte. Dass die Tiroler Handwerksbetriebe Alarm schlagen und die Politik zum Handeln auffordern, ist längst nichts mehr Neues.