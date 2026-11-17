„Natürlich ist ein kleines weinendes Auge dabei, dass wir nicht Gruppensieger geworden sind, aber heute ist für uns natürlich ein wunderschöner Tag, da können wir einfach nur stolz sein“, resümierte ÖFB-Teamchef OIiver Lederer. Ein Team wie England zu schlagen, sei schon etwas Besonderes, „aber auf diese Art und Weise ist das wirklich herausragend.“