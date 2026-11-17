Österreichs U19-Fußball-Nationalteam hat das Heimturnier der 2. Qualifikationsrunde zur EM 2027 glanzvoll beendet. Die ÖFB-Auswahl siegte am Dienstag in Wiener Neustadt gegen England 4:1 und beendete die Gruppe A4 als Zweiter.
England als Poolsieger und der dritte Belarus, die ebenfalls sechs Zähler sammelten, schafften genauso den Aufstieg in die nächste Qualiphase. Paul Krapf (2.), Nicolas Jozepovic (10.), Bruno Jerabek (44./Freistoß) und Johannes Moser (80.) trafen.
Den ÖFB-Talenten des Jahrgangs 2008 gelang gegen England, das ab der 75. Minute in Unterzahl agierte, wie schon vor einem Jahr bei der U17-WM (4:0) ein Sieg mit vier eigenen Treffern. Zuvor hatte die ÖFB-Truppe gegen Belarus 0:1 verloren und Slowenien mit 6:0 bezwungen.
„Natürlich ist ein kleines weinendes Auge dabei, dass wir nicht Gruppensieger geworden sind, aber heute ist für uns natürlich ein wunderschöner Tag, da können wir einfach nur stolz sein“, resümierte ÖFB-Teamchef OIiver Lederer. Ein Team wie England zu schlagen, sei schon etwas Besonderes, „aber auf diese Art und Weise ist das wirklich herausragend.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.