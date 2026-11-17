Zeitdruck, lasche Sicherheitsvorkehrungen und Hektik – Dinge, die auf einer Großbaustelle tödlich enden können. Die Arbeiter im Brenner-Basistunnel erheben nun genau diese Vorwürfe, nachdem einer ihrer Kollegen von einem Betonteil getroffen wurde und später seinen Verletzungen erlegen war.
Die Arbeiten unter Tage passieren abseits der Öffentlichkeit, nur zu besonderen Terminen gibt es Bilder des Mega-Projekts, an dem seit 2007 gebaut wird. Doch nun wurde Kritik an den Bedingungen vor Ort laut. Besonders Sicherheitsmängel wurden von Bauarbeitern kritisiert, die sich anonym meldeten.
„Es gibt oft Tage oder Wochen, wo viele Kollegen einen Kreislaufzusammenbruch haben“, zitiert der ORF Tirol einen Informanten, der dies auf eine mangelnde Belüftung zurückführt. Obwohl es am nötigen Equipment, Schulungen und Personal nicht fehle, werde „durch Arbeitsdruck, Termindruck, Fertigstellung“ darauf verzichtet. Es habe stellenweise bereits Verbesserungen gegeben, trotzdem bestünde Nachholbedarf, sagte der Betroffene.
Projektgesellschaft: Maßnahmen werden kritisch hinterfragt
Die für den Brenner-Großbau zuständige Projektgesellschaft BBT SE hielt in einer Stellungnahme fest, dass die Sicherheit der Menschen „oberste Priorität“ habe und sie die Arbeitsunfälle der letzten Jahre sehr ernst nehme. Über die „gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben als Bauherrin hinaus“ setze die Gesellschaft „seit Jahren ergänzende Initiativen zur Stärkung der Arbeitssicherheit um“.
„Die jüngsten Ereignisse sind für uns Anlass, die bestehenden Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und insbesondere deren Wirksamkeit gemeinsam mit den ausführenden Unternehmen und den zuständigen Sicherheitsverantwortlichen erneut kritisch zu hinterfragen“, schreibt BBT SE.
KPÖ meldete mutmaßliche Mängel beim Arbeitsinspektorat
Mit Blick auf die medial erhobenen Vorwürfe heißt es: „Wir gehen diesen Hinweisen sorgfältig nach, beziehen die ausführenden Unternehmen und die zuständigen Sicherheitsverantwortlichen in die Aufarbeitung ein und werden bei festgestelltem Handlungsbedarf auf die Umsetzung entsprechender Maßnahmen drängen.“
Auch die Kommunisten hatten vor einigen Tagen auf Sicherheitslücken aufmerksam gemacht und sich dabei auf Aussagen von Arbeiter berufen. Von Bauunternehmen gewährte Prämien für die vorfristige Fertigstellung würden zu „riskanten Abkürzungen und der Umgehung von Sicherheitsvorschriften“ führen, heißt es in einer KPÖ-Aussendung dazu. Laut ORF hat die Partei die ihr bekannten Mängel ans Arbeitsinspektorat weitergeleitet.
ARGE H53: Kein Prämiensystem
Vom für das Baulos zuständigen Konsortium ARGE H53 bestehend aus den Baufirmen Porr und Marti heißt es, dass man „vollumfänglich mit den zuständigen Behörden“ kooperiere. Die Vorwürfe nehme man sehr ernst, eine Prüfung dazu laufe. Bereits jetzt stellt man aber ein Prämiensystem in Abrede. Das Personal werde „laufend zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften unterwiesen“. Es herrsche auch kein „erheblicher Zeit- und Leistungsdruck“ auf den Arbeitern. Der Bauzeitplan sei mit ähnlichen österreichischen Projekten vergleichbar.
Das Arbeitsinspektorat betont in einem Statement gegenüber dem ORF, dass der Tunnelbau ein „besonders unfallgefährdeter Bereich“ sei. „Das Arbeitsinspektorat setzt daher auf kontinuierliche, projektbegleitende Kontrollen mit Fokus auf Prävention, Unfallanalysen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Durch regelmäßige und konsequente Kontrollen sowie gezielte Beratungen konnten die Risiken bereits über einen längeren Zeitraum hinweg merklich reduziert werden“.
Bisher sechs Arbeiter auf Brenner-Baustelle gestorben
Nach einem schweren Unfall auf der Baustelle war Anfang November ein 48-jähriger Arbeiter noch am selben Tag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen. Er war der sechste Arbeiter, der auf der Großbaustelle ums Leben gekommen ist.
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