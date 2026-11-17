„Es gibt oft Tage oder Wochen, wo viele Kollegen einen Kreislaufzusammenbruch haben“, zitiert der ORF Tirol einen Informanten, der dies auf eine mangelnde Belüftung zurückführt. Obwohl es am nötigen Equipment, Schulungen und Personal nicht fehle, werde „durch Arbeitsdruck, Termindruck, Fertigstellung“ darauf verzichtet. Es habe stellenweise bereits Verbesserungen gegeben, trotzdem bestünde Nachholbedarf, sagte der Betroffene.

Projektgesellschaft: Maßnahmen werden kritisch hinterfragt

Die für den Brenner-Großbau zuständige Projektgesellschaft BBT SE hielt in einer Stellungnahme fest, dass die Sicherheit der Menschen „oberste Priorität“ habe und sie die Arbeitsunfälle der letzten Jahre sehr ernst nehme. Über die „gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben als Bauherrin hinaus“ setze die Gesellschaft „seit Jahren ergänzende Initiativen zur Stärkung der Arbeitssicherheit um“.

„Die jüngsten Ereignisse sind für uns Anlass, die bestehenden Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und insbesondere deren Wirksamkeit gemeinsam mit den ausführenden Unternehmen und den zuständigen Sicherheitsverantwortlichen erneut kritisch zu hinterfragen“, schreibt BBT SE.