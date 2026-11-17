Am 5. Dezember feiern ihr Ehemann Tom und ihr Schwager Bill eine große Premiere: Die Kaulitz-Zwillinge werden das Comeback von „Wetten, dass..?“ moderieren. Und die Fans fragen sich: Wird auch Heidi Klum bei der beliebten Samstagabendshow auftreten?
„Ich bin unglaublich stolz auf Tom und Bill und freue mich riesig für die beiden“, verriet Heidi schon vorab der „Bild“. „Ich weiß, wie viel ihnen diese Show bedeutet, und ich bin mir sicher, dass sie das mit ganz viel Herz und auf ihre ganz eigene, wunderbare Art machen werden.“
„Werde aus dem Publikum mitfiebern“
Ob sich die Fans auch auf einen Auftritt von Klum freuen dürfen? „Ich bin auf jeden Fall vor Ort und werde aus dem Publikum mitfiebern!“ Auf der Wettcouch wird es sich die 53-Jährige also offenbar nicht bequem machen.
Dabei fühlt sich Klum genau hier richtig wohl. Bereits sechs Mal war sie bei „Wetten, dass..?“ zu Gast und sorgte für den einen oder anderen amüsanten Moment.
Klum war sechsmal zu Gast
Etwa, als sie den Waschbrettbauch von Topmodel Marcus Schenkenberg mit einem Kussmund verzierte oder ihr Talent im Eier ausblasen und bemalen unter Beweis stellen musste.
Zum letzten Mal war Heidi Klum 2011 bei Thomas Gottschalk zu Gast. Damals fand „Wetten, dass..?“ in der Stierkampfarena in Palma de Mallorca statt und neben Klum begrüßte der Entertainer unter anderem die Weltstars Jennifer Lopez und Cameron Diaz.
An hochkarätigen Promi-Gästen soll es auch in der Neuauflage von „Wetten, dass..?“ nicht mangeln, wie die Kaulitz-Twins vorab ankündigten. „Wir stehen natürlich mit vielen oder allen großen Namen in Kontakt. Die Liste an Wunschgästen ist sehr lang, so viel Zeit werden wir in der Sendung gar nicht haben“, plauderte Bill Kaulitz kürzlich aus.
Gottschalk entdeckte Klum
Dass Heidi Klum so oft bei „Wetten, dass..?“ zu Gast war, liegt übrigens nicht nur daran, dass sie zu den berühmtesten internationalen Topmodels Deutschlands zählt. Sie hat auch zu Thomas Gottschalk eine besondere Verbindung.
Er entdeckte die damals erst 18-jährige Heidi Klum in seiner RTL-Show „Gottschalk“, in der der Wettbewerb „Model ‘92“ stattfand. Die heute 53-Jährige konnte sich in der Show gegen etwa 25.000 Mädchen, die sich beworben hatte, durchsetzen.
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