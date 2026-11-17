Seit knapp zwei Jahren steht Mario Kunasek an der Spitze der Steiermark. Die FPÖ liegt im Umfragehoch, doch die politischen Herausforderungen sind groß: ein angespanntes Budget, die Krise der Autoindustrie und der Streit um die Sozialhilfereform beschäftigen das Land. Im krone.tv-Interview mit Stefana Madjarov zieht der freiheitliche Landeshauptmann Bilanz, spricht über Einsparungen und Ambitionen. Ein Wechsel nach Wien? „Sag niemals nie in der Politik“, meint Kunasek.