Der 47-Jährige saß jedoch nicht alleine auf der Anklagebank. Ein ehemaliger Arbeitskollege musste sich wegen Beitrags zum Mordes verantworten – weil David O. meinte, der Bekannte habe ihm die Waffe für die Bluttat nicht nur verkauft, sondern gewusst, was er damit vorhabe. Außer der Aussage des Niederösterreichers, die er im Prozess sogar änderte, gibt es dafür keine Anhaltspunkte. Es gibt also einen einstimmigen Freispruch für den Mandanten von Anwalt Mirsad Musliu – nicht rechtskräftig.