Es fließen Tränen im Gerichtssaal in Wiener Neustadt (NÖ). Im Zuschauerraum und bei der Zeugin, als sie über Maria spricht: „So eine Mutter wünschen sich alle Kinder.“ David O. lässt das kalt – von Reue keine Spur. Am Ostersonntag tötete er seine Ex-Frau mit drei Schüssen und 40 Schraubenzieherstichen. Dafür setzt es nicht rechtskräftig die Höchststrafe.
Es war ein schöner Frühlingstag, der Ostersonntag dieses Jahr. Für eine kleine Familie im niederösterreichischen Sooß sollte es aber der schrecklichste Tag überhaupt werden. Am 5. April tötete David O. seine Ex-Frau in ihrem idyllischen Einfamilienhaus auf grausame Weise – die Mutter seiner vier Kinder. Mit drei Schüssen und unfassbaren 40 Stichen mit einem Schraubenzieher.
Polizist als Zeuge: „Er war erleichtert“
Und dennoch bleibt der 47-Jährige auch beim zweiten Prozesstag im Landesgericht Wiener Neustadt dabei: „Ich sitze da unschuldig seit Monaten in Haft.“ Obwohl er vor den Geschworenen die Bluttat zugibt. Ein Polizist, der als Zeuge aussagt, schafft Einblicke in die kranke Gedankenwelt von David O.: „Er war erleichtert, dass er das gemacht hat.“ Sein Kollege weiß: „Er hat immer gesagt, er hat das für seine Kinder gemacht.“
Negative Energie und Hexen
Das versuchte der vorbestrafte Niederösterreicher den Geschworenen bereits beim ersten Prozesstag letzte Woche weiszumachen. In seiner ausschweifenden Aussage meinte David O., seine Ex-Frau hätte sich nicht um die zwei Söhne und zwei Töchter gekümmert. Er spricht von einer negativen Energie, nennt die 38-Jährige eine Hexe. Diese Täter-Opfer-Umkehr gipfelt im Unfassbaren: „Es geht meinen Kindern ohne sie besser.“
So eine Mutter wünschen sich alle Kinder.
Enge Bekannte von Maria im Zeugenstand
Doch so ist es nicht: „So eine Mutter wünschen sich alle Kinder“, weint eine enge Bekannte der Getöteten. Maria O. (Name geändert) flüchtete schon 2019 vor dem Angeklagten und zog nach Sooß – wo es sogar ein Betretungsverbot gab. Der 47-Jährige kam aber immer wieder ungebeten vorbei. Die Zeugin erinnert sich an einen Vorfall, als er mit der Tochter über den Zaun reden wollte: „Sie sagte: Geh weg und lass mich in Ruhe.“
„Haben Sie Kontakt zu den Kindern?“, will die Richterin wissen. „Ja, es geht ihnen schlecht.“ Besonders schlimm: Der 13-jährige Sohn musste den Vater dabei ertappen, wie er gerade das Blut vom Tatort wischte. Die Leiche der Mutter verbrachte der 47-Jährige in den Garten, bedeckte sie mit Grünschnitt.
Dominanz des Mannes über die Frau
Der Gerichtspsychiater sieht ein fast banales Motiv: „Ich glaube und das hat sich auch gezeigt, dass hier die gekränkte Eitelkeit eine Rolle gespielt hat. Das ist in Hass gegipfelt.“ Es ginge um die sogenannte hegemoniale Männlichkeit – die Dominanz des Mannes über die Frau. „Wir müssen davon ausgehen, dass er innerhalb von Wochen oder höchstens Monaten wieder Tathandlungen setzen wird.“ Seine kombinierte Persönlichkeitsstörung machen eine Unterbringung wegen Gefährlichkeit unabdingbar.
Es setzt die Höchststrafe: David O. wird wegen Mordes an seiner Ex-Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem wird er in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Der 47-Jährige saß jedoch nicht alleine auf der Anklagebank. Ein ehemaliger Arbeitskollege musste sich wegen Beitrags zum Mordes verantworten – weil David O. meinte, der Bekannte habe ihm die Waffe für die Bluttat nicht nur verkauft, sondern gewusst, was er damit vorhabe. Außer der Aussage des Niederösterreichers, die er im Prozess sogar änderte, gibt es dafür keine Anhaltspunkte. Es gibt also einen einstimmigen Freispruch für den Mandanten von Anwalt Mirsad Musliu – nicht rechtskräftig.
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