Denn vor einer Woche tauchte er plötzlich wieder in der Wohnhausanlage auf. Laut einem Mieter wollte er sich noch persönliche Gegenstände aus seiner früheren Wohnung holen. Besonders beunruhigend: „Er war auch in seiner alten Wohnung, obwohl ihm laut Genossenschaft alle Schlüssel abgenommen wurden“, klagt Frau Beate X. (Name der Redaktion bekannt). „Er wirkte dabei auch wieder sehr verwirrt, sprach unsinniges Zeugs und polterte an andere Türen“, berichtet auch ein anderer Mieter. „Wir haben sofort die Polizei verständigt, aber die meinte nur, sie können da nichts machen“.