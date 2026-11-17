Ein 60-Jähriger, der jahrelang seine Mitbewohner terrorisiert hatte, stattete seiner alten Wohnung kürzlich wieder einen verwirrten Besuch ab. Vor Ort ist die Verunsicherung nun wieder groß.
Aufatmen konnten die Bewohner einer Wohnhausanlage des Betreuten Wohnens in der Komarigasse in Wiener Neustadt nur kurz. Nachdem ein 60-Jähriger, der seine Nachbarn jahrelang mit Drohungen, Beschimpfungen und Vandalenakten terrorisiert haben soll, im Sommer endlich aus seiner Wohnung geholt worden war, schien der Spuk vorbei. Die Genossenschaft bestätigte die Kündigung, sämtliche Schlüssel sollte der Mann abgegeben haben. Doch jetzt ist die Angst zurück.
Denn vor einer Woche tauchte er plötzlich wieder in der Wohnhausanlage auf. Laut einem Mieter wollte er sich noch persönliche Gegenstände aus seiner früheren Wohnung holen. Besonders beunruhigend: „Er war auch in seiner alten Wohnung, obwohl ihm laut Genossenschaft alle Schlüssel abgenommen wurden“, klagt Frau Beate X. (Name der Redaktion bekannt). „Er wirkte dabei auch wieder sehr verwirrt, sprach unsinniges Zeugs und polterte an andere Türen“, berichtet auch ein anderer Mieter. „Wir haben sofort die Polizei verständigt, aber die meinte nur, sie können da nichts machen“.
Wir werden mit dem Problem wieder allein gelassen. Dass wir Angst haben, scheint niemanden zu interessieren.
Eine betagte Mieterin des Betreuten Wohnens
„Muss noch zu Gespräch mit Putin!“
Für die betagten Bewohner ist die Situation kaum auszuhalten. Die Erinnerungen an Drohungen, Einschüchterungen und frühere Polizeieinsätze sind noch allgegenwärtig. „Wenn er uns im Lift oder auf den Gängen begegnet und verkündet, er habe nicht mehr lange Zeit, weil er zu einem Gespräch mit Präsident Putin müsse, ist das nicht gerade beruhigend“, schildert Beate X. Angst und Wut seien wieder allgegenwärtig.
Genossenschaft weiß Bescheid und hält Kontakt
Die zuständige Genossenschaft weiß über diesen Vorfall Bescheid. „Wir sind mit dem Erwachsenenvertreter des Herrn auch laufend in Kontakt und dieser hat uns auch alle Wohnungsschlüssel ausgehändigt“, heißt es dort auf Nachfrage.
„Anscheinend hat er sich vorher schon sicherheitshalber einen nachmachen lassen“, vermutet Mieterin Beate X. Und: „Wir werden mit dem Problem wieder allein gelassen. Dass wir Angst haben, scheint niemanden zu interessieren“. Die Glasscherben seines letzten Vandalenaktes liegen indes noch immer im Innenhof.
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