„Meine beste Freundin heiratet!“ Bei diesem Junggesellinnen-Abschied wäre man(n) gerne dabei gewesen. Wie die Sexy-Schnappschüssen erahnen lassen, genoss Emily Ratajkowski einen feuchtfröhlichen Abend mit Busenfreundin Barbara „Babs“ Knapp und einer Handvoll von deren Freundinnen in New York City.
Das Supermodel hatte in das französische Restaurant Le Veau d’Or geladen, wo es bis spät in die Nacht heiß herging. Die 35-Jährige trug ein vorn sehr tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid und präsentierte ihren favorisierten Drink: „Dirty Martini“ mit Oliven.
Auf Instagram teilte Emily Ratajkowski eine Reihe von Bildern, die zeigen, wie heiß es auf der Junggesellinnen-Party ihrer Freundin zuging:
Top bedeckt nur das Nötigste
Auf mehreren Fotos, die sie auf Instagram postete, präsentierte sich Ratajkowski zudem im roten Cowboyhut mit Federschmuck beim „Vorglühen“ zu Hause bei Knapp. Dazu trug sie eine schwarze Hose mit Stickereien und ein Oberteil, das ihre flachen Bauchmuskeln hervorhob. Und das auch für den einen oder anderen ziemlich tiefen Einblick sorgte.
Ihre langjährige Freundschaft mit Knapp hat das Supermodel immer wieder öffentlich dokumentiert. In ihrem Essayband „My Body“ aus dem Jahr 2021 erzählte sie sogar ausführlich von ihrem ersten Treffen.
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