Top bedeckt nur das Nötigste

Auf mehreren Fotos, die sie auf Instagram postete, präsentierte sich Ratajkowski zudem im roten Cowboyhut mit Federschmuck beim „Vorglühen“ zu Hause bei Knapp. Dazu trug sie eine schwarze Hose mit Stickereien und ein Oberteil, das ihre flachen Bauchmuskeln hervorhob. Und das auch für den einen oder anderen ziemlich tiefen Einblick sorgte.