Polizist kannte den Burschen von diversen Taten

„Es war die Hochblüte der Jugendkriminalität. Zu der Zeit sind Burschen aus dem 10. und dem 20. Bezirk zu uns gekommen, um hier Straftaten zu verüben“, leitet der Erstangeklagte ein. „Am 28. Oktober hab’ ich mehrere Burschen bei der Station angetroffen. Ich hab’ sie auf einen Vorfall am Vortag angesprochen, weil es da beim Fußballtraining zu Streitigkeiten mit dem Trainer gekommen war. Der Toto (Name geändert) hat gesagt, dass er mir unter vier Augen etwas sagen will. Deshalb ist er mit zur Inspektion gefahren.“ Dort habe man kurz getratscht, er hat mir ein Foto von der Gruppe gezeigt und das war's.