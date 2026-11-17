Es ist schier unglaublich. Eine Jugendbande mit amtsbekannten, aber strafunmündigen Jungtätern beschuldigte Beamte einer Polizeiinspektion in Wien, dass diese sie geschlagen, an den Ohren gezogen oder im Wald ausgesetzt hätten. In verschiedenen Verfahren landeten die Polizisten tatsächlich vor Gericht und mussten langjährige Haftstrafen fürchten.
Geschichten wie diese heizen die Debatte um eine Senkung der Strafmündigkeit weiter an. Zwei Beamte, ein Grätzelpolizist und ein Streifenpolizist, müssen sich in Wien wegen Missbrauchs der Amtsgewalt verantworten, es drohen ihnen bis zu fünf Jahre Haft. Die Anklage beruht auf schwerwiegenden Vorwürfen, die sich im Oktober 2025 und im Jänner 2026 zugetragen haben sollen. Wer diese tätigte: ein damals 13-Jähriger und somit strafunmündiger Bursche, der offenbar zu einer gleichaltrigen Jugendbande, die in dem Außenbezirk amtsbekannt ist, gehört.
Polizist kannte den Burschen von diversen Taten
„Es war die Hochblüte der Jugendkriminalität. Zu der Zeit sind Burschen aus dem 10. und dem 20. Bezirk zu uns gekommen, um hier Straftaten zu verüben“, leitet der Erstangeklagte ein. „Am 28. Oktober hab’ ich mehrere Burschen bei der Station angetroffen. Ich hab’ sie auf einen Vorfall am Vortag angesprochen, weil es da beim Fußballtraining zu Streitigkeiten mit dem Trainer gekommen war. Der Toto (Name geändert) hat gesagt, dass er mir unter vier Augen etwas sagen will. Deshalb ist er mit zur Inspektion gefahren.“ Dort habe man kurz getratscht, er hat mir ein Foto von der Gruppe gezeigt und das war's.
Wenn du nicht in einer halben Stunde bei der Polizeiinspektion bist, mache ich dein Handy kaputt oder schmeiße es weg.
Das soll der Polizist zu dem damals 13-Jährigen gesagt haben, nachdem er ihn ausgesetzt haben soll.
Nicht, wenn es nach dem 13-Jährigen geht. Der den Ablauf völlig anders schildert: „Der Polizist hat gesagt, dass ich in den Bus steigen soll. Dann ist er mit mir auf einen Berg gefahren. Beim Wald hat er mir gesagt, dass ich aussteigen soll“, erklärt der mittlerweile 14-Jährige unter Wahrheitspflicht der Richterin. Dann habe der Beamte ihm das Handy weggenommen und gesagt: „Wenn du nicht in einer halben Stunde bei der Polizeiinspektion bist, mach ich dein Handy kaputt oder schmeiße es weg.“
„Nackenklatsche“ und am Ohr gezogen?
„Ich war noch nie auf diesem Berg“, so das Kind. Mit der Hilfe von Passanten habe er aber zurückgefunden. Auf der Station sei es weitergegangen: „Wir sind in das Zimmer. Ein anderer Polizist hat mir eine Nackenklatsche gegeben.“ – „Warum?“, fragt Frau Rat den Buben, der in den seinen ersten Monaten als 14-Jähriger bereits eine U-Haft hinter sich hat. „Weil ich mein Handy nicht aufmachen wollte, weil es da Bilder von meiner Mutter ohne Kopftuch drauf gab.“ Jener Beamte, der ihn zuvor ausgesetzt hatte, habe ihn dann noch am Ohr gezogen. Und zu guter Letzt seine Schuhe unters Wasser gehalten und ihn dann gezwungen, diese anzuziehen.
Der Polizist hat meine Schuhe unters Wasser gehalten und mir dann gesagt, dass ich sie anziehen und gehen soll.
Der mittlerweile Strafmündige bleibt im Prozess bei seinen früheren Aussagen.
Auch bei einem Termin im Jänner auf der Polizeistation will der Bub vom Erstangeklagten geschlagen worden sein. An Details kann er sich im Prozess aber nicht mehr erinnern. „Das ist lange her. Ich weiß es nicht mehr.“ Auch nicht, an welchem Ohr ihn der Beamte im Oktober gezogen habe.
Kopf auf Tischplatte gedrückt?
Schon vergangene Woche gab es einen Prozess im Landl, wo Polizisten derselben Polizeistation bezichtigt wurden, einem 13-Jährigen am Nacken gepackt und dessen Kopf auf eine Tischplatte im Wachzimmer gedrückt zu haben. In diesem Fall setzte es einen rechtskräftigen Freispruch.
Nicht schuldig!
Auch beim aktuellen Prozess am Dienstag bekennen sich die Polizisten „nicht schuldig“. Sie werden nach vierstündiger Verhandlung ebenfalls freigesprochen, allerdings noch nicht rechtskräftig. „Ich weiß nicht, warum hier versucht wird, diese Polizeiinspektion auszurotten“, zeigt sich der Anwalt des Erstangeklagten ratlos über die Verfahren. Womit er nicht alleine ist.
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