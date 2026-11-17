Bunte Farben, faszinierende Verwandlungen und Kunstwerke auf nackter Haut: Bei den Austrian Bodypainting & Make-up Awards wurde der menschliche Körper zur Leinwand. Die Wiener Organisatorin und mehrfache Weltmeisterin Nadja Hluchovsky sprach mit der „Krone“ über ihre große Leidenschaft.
Was für andere eine gewöhnliche Leinwand ist, ist für sie der menschliche Körper: Die Wienerin Nadja Hluchovsky hat ihr Leben der Kunst auf nackter Haut verschrieben. Am vergangenen Wochenende (14. und 15. November) war sie allerdings nicht selbst mit Pinsel und Farbe im Einsatz, sondern als Mitorganisatorin der Austrian Bodypainting & Make-up Awards. In der Pyramide Vösendorf verwandelten Künstler aus aller Welt ihre Models in außergewöhnliche Kunstwerke.
„Es war ein anstrengendes Wochenende, aber ein urschönes Wochenende“, schwärmt Hluchovsky im Gespräch mit der „Krone“. Die Wienerin half bei der Organisation des Wettbewerbs, der zum ersten Mal stattfand, mit. Und obwohl sie zunächst befürchtet hatte, dass sich nur wenige Künstler anmelden würden, wurde sie eines Besseren belehrt: Insgesamt 21 Anmeldungen pro Tag gab es schließlich. Einige Teilnehmer nahmen dafür sogar weite Reisen auf sich. „Wir hatten Leute, die sind aus Amerika oder Südkorea zu uns geflogen dafür“, erzählt sie begeistert.
Fünf Stunden für ein Kunstwerk
Bei dem Wettbewerb, der im Rahmen der Messe Photo+Adventure stattfand, waren nicht nur Kreativität, sondern auch Schnelligkeit und Präzision gefragt. In vier Kategorien – Classic Bodypainting, Beauty Make-up, Creative Make-up und Facepainting – stellten die Teilnehmer ihr Können unter Beweis. Die Themen reichten von „Metamorphosis“ über „Galactic Queen“ bis hin zum „Spirit of Vienna“.
Besonders eindrucksvoll: Für die Gestaltung eines gesamten Körpers standen den Künstlern gerade einmal fünf Stunden zur Verfügung. Lediglich Kopfschmuck und Schuhe durften vorab vorbereitet werden. Beim Facepainting waren es sogar nur zweieinhalb Stunden.
Was dabei entsteht, hat für Hluchovsky wenig mit gewöhnlichem Schminken zu tun. „Die meisten Leute kennen nur Kinderschminken und glauben dann, Bodypainting ist Kinderschminken am ganzen Körper“, erzählt sie. Dabei sei es so viel mehr. „Bodypainting ist Kunst“, stellt sie klar.
Von den ersten Versuchen zur Weltmeisterin
Dass sie heute selbst zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Szene zählt, hätte Hluchovsky anfangs wohl kaum gedacht. 2004 kam sie während ihrer ersten Make-up-Ausbildung mit Bodypainting in Berührung – und war sofort begeistert. „Ist einfach so toll, taugt mir, will ich auch machen“, erinnert sie sich an ihre damaligen Gedanken.
Bei ihrem ersten Bodypainting-Event in Kärnten trat sie noch in der Anfängerkategorie an und landete auf Anhieb auf Platz 1 und 2. Doch als sie die Arbeiten der Profis sah, packte sie der Ehrgeiz. „Ich habe dann dort die Profis gesehen und hab mir gedacht, ich halte es gar nicht aus, was die machen“, erzählt Hluchovsky. Besonders die aufwendigen Latex- und Silikonmasken schüchterten sie damals ein.
Ihr Ziel: Eines Tages wollte sie auf demselben Niveau arbeiten. Mit Erfolg! Mittlerweile darf sie sich dreifache Weltmeisterin im Facepainting nennen und hat außerdem sechs Vizeweltmeistertitel in verschiedenen Disziplinen gesammelt.
„Ich möchte, dass wir gesehen werden“
Doch bei aller Begeisterung gibt es auch eine Schattenseite. Denn trotz der aufwendigen Arbeiten und des internationalen Wettbewerbs bleibt die Anerkennung oft aus. Viele Künstler finanzieren ihre Reisen, Materialien und Unterkünfte selbst.
Für Hluchovsky ist das allerdings kein Grund, ihre Leidenschaft an den Nagel zu hängen. Im Gegenteil: Gerade deshalb engagiert sie sich dafür, der Kunstform mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. „Ich möchte, dass wir gesehen werden“, betont sie.
Besonders wichtig ist ihr dabei auch der Zusammenhalt innerhalb der Szene. „Für mich ist das dieses Competen, was so toll ist. Ich möchte den anderen Leuten zeigen, was ich kann. Für viele ist das Dabei sein alleine schon so wichtig“, erzählt sie. Dazu komme das viele positive Feedback, das die Künstler untereinander austauschen.
Und wenn sie mit ihrer Arbeit eines erreichen möchte, dann vor allem eines: dass Bodypainting endlich als das wahrgenommen wird, was es für sie längst ist – eine eigenständige Kunstform, bei der der Fantasie kaum Grenzen gesetzt sind.
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