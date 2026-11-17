„Es war ein anstrengendes Wochenende, aber ein urschönes Wochenende“, schwärmt Hluchovsky im Gespräch mit der „Krone“. Die Wienerin half bei der Organisation des Wettbewerbs, der zum ersten Mal stattfand, mit. Und obwohl sie zunächst befürchtet hatte, dass sich nur wenige Künstler anmelden würden, wurde sie eines Besseren belehrt: Insgesamt 21 Anmeldungen pro Tag gab es schließlich. Einige Teilnehmer nahmen dafür sogar weite Reisen auf sich. „Wir hatten Leute, die sind aus Amerika oder Südkorea zu uns geflogen dafür“, erzählt sie begeistert.