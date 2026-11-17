Jetzt stehen auch die ersten Teilnehmer fest. Mit Anna Veith und Andreas Herzog ist das siegreiche Duo des Vorjahres dabei. Dazu kommen mit Sonja Nef und Paul Accola zwei Schweizer Legenden nach Flachau. Statt eines Zweikampfs zwischen Österreich und den Eidgenossen wartet diesmal ein Dreikampf. Deutschland mischt ebenfalls im Rennen um den Sieg mit. Mit Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg stehen zwei Olympiasiegerinnen ebenfalls beim TV-Highlight am Start.