Sie ist eine der großen Highlights im Rahmen des Ski-Weltcups in Flachau: die „Hermann Maier Star Challenge“. Jetzt stehen die ersten Teilnehmer fest. Dazu gibt es eine wichtige Änderung.
So spektakulär wie nie werden die Weltcup-Rennen der Damen in Flachau im Jänner 2027. Erstmals wird neben dem legendären Slalom auch ein Riesentorlauf ausgetragen. Der „Riesen“ geht dabei am 4. Jänner über die Bühne, am Tag darauf folgt der Slalom.
Bislang bildete die „Hermann Maier Star Challenge“ stets den Auftakt des Flutlicht-Spektakels. Bei der kommenden Ausgabe ist der TV-Hit aber der Abschluss. Am 6. Jänner fahren mehrere Stars auf der Weltcupstrecke, die den Namen des „Herminators“ trägt.
Jetzt stehen auch die ersten Teilnehmer fest. Mit Anna Veith und Andreas Herzog ist das siegreiche Duo des Vorjahres dabei. Dazu kommen mit Sonja Nef und Paul Accola zwei Schweizer Legenden nach Flachau. Statt eines Zweikampfs zwischen Österreich und den Eidgenossen wartet diesmal ein Dreikampf. Deutschland mischt ebenfalls im Rennen um den Sieg mit. Mit Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg stehen zwei Olympiasiegerinnen ebenfalls beim TV-Highlight am Start.
Beim Event bilden ein Ex-Profi und ein Promi ein Team. Nach der Fahrt des Skistars schätzt der Promi den eigenen Rückstand zur Zeit seines Teamkollegen. Wessen Schätzung am besten ist, gewinnt.
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