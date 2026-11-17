Vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren waren Krampus-Botschaften österreichweit verbreitet. Oft wurde über die vermeintlich gruselige Nachricht auch mit einer Auserwählten angebandelt.Kesse Sprüche und freche Motive auf KartenSo steht etwa auf einer alten Karte geschrieben: „Die schlimmen Mädchen straf’ ich mit der Rute, die braven aber küss’ ich – auch dich – du Gute!“ Oder es grüßt der Krampus ein leicht bekleidetes Mädchen und meint: „Allerhand hört man von dir – das kostet Strafe – komm zu mir!“ Und aus heutiger Perspektive auch zum Schmunzeln: „Wer sich beim Küssen spröd benimmt, der Krampus kommt und lehrt’s geschwind!“