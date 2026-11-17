Eine Lungauer Krampus-Pass setzt auf Nostalgie und schickt wieder Grußkarten, wie es früher der Brauch war. Einst wurde so auch mit der Liebsten angebandelt. Freche Sprüche inkludiert.
Früher landeten oft Postkarten vom Krampus höchstpersönlich im Briefkasten – meist anonym und durchaus auch mit frechen Inhalten. Mit der Botschaft etwa, dass der furchterregende Geselle und Nikolaus-Begleiter gar nicht so streng strafen sollte, nahm man es damals nicht so genau.
Vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren waren Krampus-Botschaften österreichweit verbreitet. Oft wurde über die vermeintlich gruselige Nachricht auch mit einer Auserwählten angebandelt.Kesse Sprüche und freche Motive auf KartenSo steht etwa auf einer alten Karte geschrieben: „Die schlimmen Mädchen straf’ ich mit der Rute, die braven aber küss’ ich – auch dich – du Gute!“ Oder es grüßt der Krampus ein leicht bekleidetes Mädchen und meint: „Allerhand hört man von dir – das kostet Strafe – komm zu mir!“ Und aus heutiger Perspektive auch zum Schmunzeln: „Wer sich beim Küssen spröd benimmt, der Krampus kommt und lehrt’s geschwind!“
Die Immurium Pass aus Tamsweg will den Brauch jetzt schrittweise wiederbeleben: „Wir wollen so alte Traditionen aufgreifen. Heute hat sich ja alles in digitale Welten verlagert“, meint Sascha Müller. Die Krampus-Jugend trägt das gerne mit. Sophie (9) ist richtig stolz, dass ihre Maske auf einer der Karten abgebildet ist. 250 Krampus-Karten für die laufende Saison sind noch druckfrisch. Für die kommende Jahre ist auch ein regionaler Verkauf geplant. Bewunderer können sich jetzt schon auf eine Karten- und Masken-Ausstellung in der Burg Mauterndorf (5., 6. Dezember) freuen.
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