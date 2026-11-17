Die ÖVP versucht in der Flughafen-Causa jetzt zu beschwichtigen. Postenschacher-Vorwürfe waren, wie berichtet, rund um die Bestellung eines neuen Chefs laut geworden, weil vier von fünf Mitgliedern der Hearing-Kommission auch ÖVP-Hintergrund haben. Jetzt soll der Abschlussbericht der externen Beratungsfirma offene Fragen klären.
Die Causa um die Neubestellung des Flughafen-Chefs spitzt sich zu: FPÖ-Chefin Marlene Svazek kündigte an, nicht für Hörl zu stimmen, solang noch Fragen offen sind. Den Krach in der Landesregierung nahm dann Salzburgs SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger (25 Prozent des Flughafens gehören der Stadt) zum Anlass, die Hörl-Bremse zu ziehen.
Bei der ÖVP gibt man sich gelassen. Die Besetzung der Kommission sei nach üblichen Kriterien erfolgt, so die schwarze Sicht der kritisierten Abläufe. Auf ein politisches Hickhack will man nicht einsteigen. Neben den Chefs der Beteiligungsverwaltung von Land und Stadt (Thomas Kerschbaum und Alexander Molnar) seien eben noch weitere Experten aus den Bereichen Luftfahrt und Beteiligungsmanagement hinzugeholt worden. SPÖ-Chef Peter Eder sieht das anders: „Man hätte die Besetzung ganz auslagern können.“
Der Abschlussbericht der Personalberatungsfirma über den Bestellungsprozess soll jetzt Antworten liefern. Ein Knackpunkt bleibt die Frage, warum ÖVP-Mann Johannes Hörl beim Hearing 2017 hinter der amtierenden Flughafen-Chefin gereiht und jetzt eine „glasklare Entscheidung“ zu seinen Gunsten getroffen wurde.
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