Bei der ÖVP gibt man sich gelassen. Die Besetzung der Kommission sei nach üblichen Kriterien erfolgt, so die schwarze Sicht der kritisierten Abläufe. Auf ein politisches Hickhack will man nicht einsteigen. Neben den Chefs der Beteiligungsverwaltung von Land und Stadt (Thomas Kerschbaum und Alexander Molnar) seien eben noch weitere Experten aus den Bereichen Luftfahrt und Beteiligungsmanagement hinzugeholt worden. SPÖ-Chef Peter Eder sieht das anders: „Man hätte die Besetzung ganz auslagern können.“