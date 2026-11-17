Eine Verfolgungsjagd mit dramatischem Ausgang löste ein 16-Jähriger in der Nacht auf Dienstag aus: Auf der Innsbrucker Bundesstraße im Salzburger Stadtteil Maxglan entzog er sich einer routinemäßigen Verkehrskontrolle. Bei seiner Flucht verlor der Syrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug ...
Mitten in der Nacht gegen 1 Uhr in der Früh wollte die Polizei das Auto kontrollieren. Der 16-jährige Syrer, der mit seinem gleichaltrigen Freund unterwegs war, besaß keinen Führerschein und dürfte in Panik geraten sein.
Scharfe Kurve
Er versuchte vor der Exekutive zu fliehen, verlor dabei in einer scharfen Kurve bei der Rochusgasse die Kontrolle über das Fahrzeug – und krachte gegen zwei geparkte Autos. Beide Teenager blieben unverletzt und dürften mit einem Schock davongekommen sein. Der führerscheinlose Syrer wurde angezeigt.
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