Eine Verfolgungsjagd mit dramatischem Ausgang löste ein 16-Jähriger in der Nacht auf Dienstag aus: Auf der Innsbrucker Bundesstraße im Salzburger Stadtteil Maxglan entzog er sich einer routinemäßigen Verkehrskontrolle. Bei seiner Flucht verlor der Syrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug ...