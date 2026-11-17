Der Zirkelwirt in der Stadt Salzburg setzt auf traditionelle Küche und Mittagsgäste. Zudo Buljubasic und seiner Freundin Jennifer Haeffler setzen stark auf Mittagsgäste. Zudem ist ihr Wirtshaus auch bei Touristen aus aller Welt ein beliebtes Ziel.
Bereits im Eingangsbereich des Zirkelwirts in der Stadt Salzburg ist von Gästen zu hören, dass es hier nett und einfach schön sei. Doch was macht das Traditionshaus besonders?
„Das Team hier ist professionell und arbeitet mit großem Herzen“, sind sich die Gäste beim „Krone“-Lokalaugenschein einig. Viele kommen regelmäßig in ihrer Mittagspause zum Zirkelwirt und der Besuch hebe immer die Laune, denn neben Freundlichkeit und Gemütlichkeit passe auch die Qualität der Speisen. Mit Ausnahme der Festspielzeit und der Weihnachtszeit gibt es zudem saisonale Mittagsmenüs, etwa Ente mit Rotkraut.
Bei den Speisen stehen Klassiker im Vordergrund, inklusive vegetarischer und veganer Gerichte. „Spezialitäten schreiben wir auf eine Kreidetafel“, sagt Pächter Zudo Buljubasic. Er betreibt das Wirtshaus mit Freundin Jennifer Haeffler. Sein Neffe Anes Topalovic unterstützt die beiden tatkräftig.
Ohne unser Team im Service und in der Küche wäre es nicht möglich. Letztendlich sind es sie, die jeden Tag einen super Job machen. Und dieses Herzblut spüren imOhne unser Team im Service und in der Küche wäre es nicht möglich. Letztendlich sind es sie, die jeden Tag einen super Job machen. Und dieses Herzblut spüren im Endeffekt dann natürlich auch unsere Gäste.
Zudo Buljubasic
Zirkelwirt
„Ein guter Wirt braucht von allem etwas“, ist Buljubbasic überzeugt. „Das reicht vom Essen bis hin zu gut gelaunten Kellnern.“ Insgesamt arbeiten beim Zirkelwirt 20 Menschen in Service und Küche.
Viele Gäste kommen aus Salzburg, aber auch Touristen sind hier zahlreich vertreten. „Eine Mischung, die uns taugt“, so der Wirt.
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