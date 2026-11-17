Ohne unser Team im Service und in der Küche wäre es nicht möglich. Letztendlich sind es sie, die jeden Tag einen super Job machen. Und dieses Herzblut spüren imOhne unser Team im Service und in der Küche wäre es nicht möglich. Letztendlich sind es sie, die jeden Tag einen super Job machen. Und dieses Herzblut spüren im Endeffekt dann natürlich auch unsere Gäste.

Zudo Buljubasic Zirkelwirt