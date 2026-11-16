Österreichs Eishockey-Frauen haben bei ihrer ersten A-WM Geschichte geschrieben. Dank eines 2:1-Erfolgs nach Verlängerung gegen Japan gelang der Klassenerhalt. Mittendrin waren mit Anna Meixner und Annika Fazokas zwei Pinzgauerinnen, die maßgeblichen Anteil am historischen Erfolg hatten.
Nach all dem Hickhack mit dem Verband und schweren Spielen hat es Österreich tatsächlich geschafft. Mit einem 2:1-Overtimesieg schaffte die heimische Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen im ersten Anlauf den Klassenerhalt bei der A-WM.
„Wir wussten, dass wir sie schlagen können. Ich bin sehr stolz, dass wir das geschafft haben“, erklärte Kapitänin Anna Meixner. Die mit ihren zwei Toren gegen Japan auch einen großen Anteil daran hatte. „Es war so ein tolles Gefühl und sehr erleichternd, als wir es dann geschafft haben.“ Mit Annika Fazokas gab es eine weitere Stütze aus Zell am See. Die Verteidigerin traf gegen die USA und bereitete beide Meixner-Treffer im Entscheidungsspiel vor. „Jedes Spiel bei dieser WM wird uns weiterbringen“, sagte die 29-Jährige nach der USA-Partie. Beide Pinzgauerinnen wurden mit Torfrau Luggin zu Recht zu Österreichs bestem Trio beim Turnier in Dänemark gewählt. Wichtiger sei aber der Klassenerhalt. „Ein großer Erfolg für uns, der auch der nächsten Generation zugutekommen wird“, freut sich Meixner.
Die 32-Jährige befindet sich mittlerweile wieder in Schweden und bereitet sich auf die restliche Saison mit Brynäs vor. „Es ist gar nicht so einfach, die ganze Unterstützung und die Glückwünsche von Eishockey-Österreich waren sehr schön, aber auch überwältigend. Jetzt muss ich den Fokus aber wieder schnell auf die kommenden Aufgaben richten“, weiß die Stürmerin.
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