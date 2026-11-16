„Wir wussten, dass wir sie schlagen können. Ich bin sehr stolz, dass wir das geschafft haben“, erklärte Kapitänin Anna Meixner. Die mit ihren zwei Toren gegen Japan auch einen großen Anteil daran hatte. „Es war so ein tolles Gefühl und sehr erleichternd, als wir es dann geschafft haben.“ Mit Annika Fazokas gab es eine weitere Stütze aus Zell am See. Die Verteidigerin traf gegen die USA und bereitete beide Meixner-Treffer im Entscheidungsspiel vor. „Jedes Spiel bei dieser WM wird uns weiterbringen“, sagte die 29-Jährige nach der USA-Partie. Beide Pinzgauerinnen wurden mit Torfrau Luggin zu Recht zu Österreichs bestem Trio beim Turnier in Dänemark gewählt. Wichtiger sei aber der Klassenerhalt. „Ein großer Erfolg für uns, der auch der nächsten Generation zugutekommen wird“, freut sich Meixner.