Der Betriebsrat von Angestellten und Arbeitern solidarisiert sich mit der derzeitigen Flughafenchefin Bettina Ganghofer: „Die Zusammenarbeit mit der bisherigen Geschäftsführung war immer von Vertrauen, Offenheit und einem konstruktiven Miteinander geprägt“, heißt es in dem offenen Brief an die Salzburger Landes- und Stadtregierung.