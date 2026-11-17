In der Causa um die Bestellung des Flughafen-Chefs meldet sich jetzt auch der Betriebsrat des Unternehmens zu Wort. Die notwendige Transparenz fehle, so die Kritik. Die Belegschaft sei massiv verunsichert.
Der Betriebsrat von Angestellten und Arbeitern solidarisiert sich mit der derzeitigen Flughafenchefin Bettina Ganghofer: „Die Zusammenarbeit mit der bisherigen Geschäftsführung war immer von Vertrauen, Offenheit und einem konstruktiven Miteinander geprägt“, heißt es in dem offenen Brief an die Salzburger Landes- und Stadtregierung.
Die Diskussion um die Neubestellung würde die Belegschaft massiv verunsichern, so der Betriebsrat. „Besonders beim Hearing fehlt aus unserer Sicht die notwendige Transparenz, vor allem hinsichtlich der teilnehmenden Personen“, kritisieren Harald Frauenlob, (Vorsitz Angestellte) und Jonas Schrattenecker (Arbeiter-Betriebsrat).
Der Betriebsrat hofft, dass in der Angelegenheit bald Ruhe einkehrt und das Verfahren offen und nachvollziehbar fortgeführt wird.
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