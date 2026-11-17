Jetzt steht die ÖVP-FPÖ-Koalition in Salzburg endgültig vor dem Ende! Der FPÖ-Parteivorstand stellte sich hinter Svazek und lehnt einstimmig die Neubestellung von Johannes Hörl als Flughafen-Chef ab. Sie bietet der ÖVP aber einen Ausweg an!
„Nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen, gar nicht“ – mit diesen Worten bekräftigt FPÖ-Landesvize Marlene Svazek nach einem kurzfristig heute Mittag einberufenen Parteivorstand ihre Entscheidung! Worum geht‘s?
Svazek zweifelt an einem objektiv geführten Bewerbungsprozess um Salzburgs Flughafen-Geschäftsführung. Wie berichtet setzte sich in einem Hearing der ÖVP-Mann und Großglockner-Straßen-Chef Johannes Hörl durch. In einer fünfköpfigen Hearing-Kommission saßen vier Mitglieder mit direkter ÖVP-Vergangenheit.
FPÖ-Chefin: „Macht mich fassungslos“
Svazek zweifelte an der Objektivität des Verfahrens. Der heute vorgelegte Bericht der Personalberatungsfirma Spencer Stuart änderte nichts daran. Svazek: „Dass sich diese Personalentscheidung von Beginn an nicht richtig anfühlt, ist offenkundig. Mittlerweile ist dieser Eindruck auch durch alle vorliegenden Fakten untermauert.“
Weiters lässt Svazek wissen, dass die Begründung für Hörl in dem lediglich vier Seiten langen Bericht zwei Sätze umfasste. Sie poltert: „Dass eine weitreichende Personalentscheidung eines so wichtigen Salzburger Unternehmens mit einer derart knappen Begründung versehen wird, ist nicht nur unzureichend, es macht mich fassungslos!“
Der ÖVP streckt Svazek dennoch die Hand hin: Sie schlägt vor, Bettina Ganghofer, die aktuelle Flughafen-Chefin, zu verlängern. Svazek: „Ich bin überzeugt, dass wir mit der Bestellung von Bettina Ganghofer eine fachlich fundierte und verantwortbare Entscheidung treffen. Wenn es der ÖVP tatsächlich um die Sache und um das Wohl des Flughafens geht, dann sollte sie diesen Weg mitgehen.“
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