Der ÖVP streckt Svazek dennoch die Hand hin: Sie schlägt vor, Bettina Ganghofer, die aktuelle Flughafen-Chefin, zu verlängern. Svazek: „Ich bin überzeugt, dass wir mit der Bestellung von Bettina Ganghofer eine fachlich fundierte und verantwortbare Entscheidung treffen. Wenn es der ÖVP tatsächlich um die Sache und um das Wohl des Flughafens geht, dann sollte sie diesen Weg mitgehen.“