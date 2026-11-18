Beim geplanten Zukunftsdepot für unter 18-Jährige wird der Einzahlerkreis nun deutlich erweitert. Wie das Bundeskanzleramt am Mittwoch mitteilte, können nicht nur Eltern, sondern auch andere Personen wie Großeltern oder Taufpaten einzahlen.
Insgesamt fünf Personen, die von den Obsorgeberechtigten bei der Bank namhaft gemacht werden, sollen zur Einzahlung auf das Depot berechtigt werden. Eine entsprechende Einigung gebe es mit den Koalitionspartnern, hieß es von der ÖVP.
„Ich halte mein Wort“
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der die Einzahlung durch Großeltern ursprünglich versprochen hatte, wurde mit den Worten zitiert: „Ich halte mein Wort.“ Die Eingrenzung des Einzahlerkreises auf die Eltern war in der Begutachtung von diversen Stellen kritisiert worden. An der Grundstruktur, die wegen der Verteilungswirkung ebenfalls kritisiert worden war, sowie an der Summe von 5.000 Euro, die pro Kind jährlich eingezahlt werden können, ändert sich nichts.
Gültig ab 1. Jänner 2027?
Ins Parlament eingebracht werden soll die Regierungsvorlage im Dezember, ein Beschluss ist für die Nationalratssitzung im Jänner geplant. Inkrafttreten soll das neue steuerlich begünstigte Depot für Kinder mit einem staatlich finanzierten Startguthaben von 500 Euro am 1. Juli 2027. Gelten werde es aber bereits für alle ab 1. Jänner 2027 geborenen Kinder, hieß es.
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