Nach verfluchter Saison: „Jetzt zum Glück Pause“

Die Saison für Philip Pertl war eine zum Vergessen. Als im Juni in Huatulco (Mex) die Olympia-Qualifikation begann, landete der Pongauer auf Platz 29. In den darauffolgenden Bewerben war er jedoch nie besser als 30. Immer wieder lief er seiner Form hinterher. Der Gipfel dieser verkorksten Saison waren seine beiden Abschlussrennen in Hongkong sowie Miyazaki (Jp). In Hongkong wachte er plötzlich erkrankt aus, musste dann im Renne aufgeben. In Japan ging er gar nicht erst an den Start. „Jetzt ist zum Glück Pause“, atmet der 28-Jährige durch. „Ich bleibe dran, dann geht es in Zukunft wieder bergauf“, betont Pertl.