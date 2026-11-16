Nach verfluchter Saison: „Jetzt zum Glück Pause“

Hinter Philip Pertl liegt ein sehr schwieriges Jahr. Der Triathlet kam in der Olympia-Qualifikation nie richtig in die Gänge und war bei den abschließenden beiden Saisonrennen in Asien auch noch krank. Im nächsten Jahr will der Pongauer angreifen.
Die Saison für Philip Pertl war eine zum Vergessen. Als im Juni in Huatulco (Mex) die Olympia-Qualifikation begann, landete der Pongauer auf Platz 29. In den darauffolgenden Bewerben war er jedoch nie besser als 30. Immer wieder lief er seiner Form hinterher. Der Gipfel dieser verkorksten Saison waren seine beiden Abschlussrennen in Hongkong sowie Miyazaki (Jp). In Hongkong wachte er plötzlich erkrankt aus, musste dann im Renne aufgeben. In Japan ging er gar nicht erst an den Start. „Jetzt ist zum Glück Pause“, atmet der 28-Jährige durch. „Ich bleibe dran, dann geht es in Zukunft wieder bergauf“, betont Pertl.
Dadurch ist er auch in der Weltrangliste nur mehr auf Platz 195 und damit nur noch fünftbester Österreicher hinter Tjebbe Kaindl, Bruder Lukas, Peter Luftensteiner (in Japan als Fünfter mit seinem besten Weltcupergebnis) und Jelle Kaindl.
Hehenwarter startet noch in Kenia
Eine ähnlich schwierige Saison wie Pertl hatte auch Linda Hehenwarter. Die Tennengauerin hatte Gürtelrose und fiel praktisch den ganzen Sommer aus. Sie hat in zwei Wochen jedoch noch die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss und startet beim Continentalcup im kenianischen Kilifi. „Danach ist Schluss“, will auch die 21-Jährige im neuen Jahr neu angreifen.
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