Salzburger Solarzaun-Hersteller ist pleite

Das Saalfeldener Unternehmen Next2Sun ist pleite! Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) belaufen sich die Schulden auf mehr als vier Millionen Euro. Die Pinzgauer sind auf die Herstellung von Solarzäunen spezialisiert. Ein derartige Anlage, wo zischen den Paneelen Landwirtschaft betrieben werden kann, steht etwa in Eugendorf.