75-mal am Spielbericht, 45-mal auf dem Eis: Eigenbauspieler Julian Raspotnig traf zuletzt endlich erstmals für den VSV. Der 22-jährige Bodensdorfer spricht über die Stimmung in harten Insolvenz-Zeiten, hat eine eishockeyverrückte Familie – und glaubt trotz allem an ein großes Saisonziel. Legionär Nick Hutchison ist – wie von der „Krone“ angekündigt – kein Adler mehr. Und so sieht es bei Ventre und Pewal wirklich aus!