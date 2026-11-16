Johannes Franz: Der Rupertikirtag war sein Leben

Der Rupertikirtag war sein Leben, die Jahrmarktstimmung sein Lebenselixier – und das knappe 30 Jahre lang. Im Alter von 70 Jahren ist Johannes Rupert Franz, der die Jahrmarktsfigur „Hans Wurst“ verkörperte, am Freitag in seiner Heimat Niedernsill verstorben.
Dem heurigen Rupertikirtag, Ende September, blieb Johannes Rupert Franz bereits fern. Sein gesundheitlicher Zustand ließ ein Mitfeiern nicht mehr zu. Sohnemann Rupert Johannes Franz meisterte die Eröffnung stellvertretend dennoch bravourös. Er hisste die Marktfahne heuer direkt vor dem Dom.
Immer wieder hatte Johannes Rupert Franz in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ließ es sich aber nicht nehmen, die Fahne der Salzburger Volkskultur hochzuhalten, wann es nur ging. Im vergangenen Jahr 2025 hatte der damals 69-Jährige seinen letzten großen Auftritt bei der Veranstaltung rund um den Domplatz.
Kommendes Jahr wäre für Franz ein ganz besonderes gewesen: Der Rupertikirtag feiert sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem wollte der „Hans Wurst“ unbedingt wieder fit sein. „Der Rupertikirtag ist sein Leben“, erzählte Franz‘ Sohn der „Krone“ noch vor wenigen Wochen.
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