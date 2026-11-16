Johannes Franz: Der Rupertikirtag war sein Leben

Immer wieder hatte Johannes Rupert Franz in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ließ es sich aber nicht nehmen, die Fahne der Salzburger Volkskultur hochzuhalten, wann es nur ging. Im vergangenen Jahr 2025 hatte der damals 69-Jährige seinen letzten großen Auftritt bei der Veranstaltung rund um den Domplatz.