Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hans Wurst“ tot

Johannes Franz: Der Rupertikirtag war sein Leben

Land & Leute
16.11.2026 09:10
Johannes Rupert Franz war am Rupertikirtag immer in seinem Element.
Johannes Rupert Franz war am Rupertikirtag immer in seinem Element.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Rupertikirtag war sein Leben, die Jahrmarktstimmung sein Lebenselixier – und das knappe 30 Jahre lang. Im Alter von 70 Jahren ist Johannes Rupert Franz, der die Jahrmarktsfigur „Hans Wurst“ verkörperte, am Freitag in seiner Heimat Niedernsill verstorben. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dem heurigen Rupertikirtag, Ende September, blieb Johannes Rupert Franz bereits fern. Sein gesundheitlicher Zustand ließ ein Mitfeiern nicht mehr zu. Sohnemann Rupert Johannes Franz meisterte die Eröffnung stellvertretend dennoch bravourös. Er hisste die Marktfahne heuer direkt vor dem Dom. 

Lesen Sie auch:
Vor dem Salzburger Dom wurde salutiert.
Aber Hanswurst fehlte
49. Rupertikirtag in Salzburg offiziell eröffnet
23.09.2026

Immer wieder hatte Johannes Rupert Franz in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ließ es sich aber nicht nehmen, die Fahne der Salzburger Volkskultur hochzuhalten, wann es nur ging. Im vergangenen Jahr 2025 hatte der damals 69-Jährige seinen letzten großen Auftritt bei der Veranstaltung rund um den Domplatz.

Kommendes Jahr wäre für Franz ein ganz besonderes gewesen: Der Rupertikirtag feiert sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem wollte der „Hans Wurst“ unbedingt wieder fit sein. „Der Rupertikirtag ist sein Leben“, erzählte Franz‘ Sohn der „Krone“ noch vor wenigen Wochen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Land & Leute
16.11.2026 09:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
107.781 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
104.685 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Ski Alpin
Drama um Joshua Sturm! Samba-Party bei ÖSV-Debakel
69.606 mal gelesen
Joshua Sturm ist im zweiten Durchgang ausgeschieden. 
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1212 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1042 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
826 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Newsletter
Mehr Land & Leute
„Hans Wurst“ tot
Johannes Franz: Der Rupertikirtag war sein Leben
Fake-Polizist
Seniorin: „Habe gemerkt, da stimmt etwas nicht!“
Das Tierheim lädt ein
Hier treffen sich Senioren und Katzen zum Kaffee
Erfolg hat Preis
Edlseer-Frontmann:„Für Körper bedeutet es einiges“
Schnupfen und Husten
Jetzt kommt die Grippewelle auf Salzburg zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf