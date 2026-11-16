Der Arbeitsmarkt in Salzburg-Stadt bleibt angespannt. Ende Oktober waren 5142 Menschen arbeitslos gemeldet, um 314 mehr als im Vorjahr. Die Quote stieg auf 7,1 Prozent. Gleichzeitig wurden weiterhin mehr als 1000 Stellen neu gemeldet und ebenso viele mithilfe des AMS besetzt.
Der Arbeitsmarkt in Salzburg-Stadt zeigt weiter zwei Gesichter. Ende Oktober waren 5142 Menschen arbeitslos vorgemerkt – um 6,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 7,1 Prozent und liegt damit nur knapp unter dem Österreich-Schnitt von 7,3 Prozent.
Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Personal hoch: Im Oktober wurden 1097 neue offene Stellen gemeldet, 1062 konnten mithilfe des AMS besetzt werden.
Insgesamt 1400 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit. Sofort verfügbar waren zuletzt 1617 Stellen, allerdings um 12,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders viele offene Jobs gibt es in wirtschaftlichen Dienstleistungen, im Handel sowie in Beherbergung und Gastronomie.
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