„Wir haben seit Wochen, Monaten vergeblich um Hilfe gesucht“, sagt eine Freundin (32) des Tatverdächtigen, die sich um ihn kümmerte. So hatte die Polizei den 35-Jährigen wegen eines Streits zuletzt am Freitag in den Neuromed Campus gebracht, doch mangels Selbst- oder Fremdgefährdung wurde er heimgeschickt. Der Türke soll seinen Bruder ermordet, die Schwägerin fast umgebracht haben.
„Er glaubte immer, seine Brüder würden ihn hacken oder ihm etwas unterschieben wollen“, weiß die Linzerin, die noch 20 Minuten vor der Bluttat mit dem Opfer in Kontakt war, weil die Lage wieder eskalierte. „Er sagte mir, die Polizei habe ihm wieder gesagt, dass sie nichts tun können, solange nicht etwas passiert ist.“
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