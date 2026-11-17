„Er glaubte immer, seine Brüder würden ihn hacken oder ihm etwas unterschieben wollen“, weiß die Linzerin, die noch 20 Minuten vor der Bluttat mit dem Opfer in Kontakt war, weil die Lage wieder eskalierte. „Er sagte mir, die Polizei habe ihm wieder gesagt, dass sie nichts tun können, solange nicht etwas passiert ist.“