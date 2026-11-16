Hotel Sacher lädt zu 160-jährigem Jubiläum ein

Wochenende wird besonders kreativ

Am Samstag warten ab 12 Uhr 160 Sacher Würfel auf die kleinen Gäste mit einer Körpergröße von weniger als 160 Zentimetern. Und bis Sonntag wird eine Familie gesucht, deren Mitglieder genau 160 Jahre alt sind. Die erste Familie, die sich meldet, gewinnt ein gemeinsames Wochenende inklusive Frühstück.