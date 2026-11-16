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Mehrtägige Feier

Hotel Sacher lädt zu 160-jährigem Jubiläum ein

Salzburg
16.11.2026 14:00
Das Hotel Sacher Salzburg wurde 1866 als Hotel „Österreichischer Hof“ eröffnet.
Das Hotel Sacher Salzburg wurde 1866 als Hotel „Österreichischer Hof“ eröffnet.(Bild: Andreas Tröster)
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Von Salzburg-Krone

Das Hotel Sacher Salzburg feiert sein 160-jähriges Bestehen und lädt zu diesem Anlass alle Sacher-Fans zum Mitfeiern ein: Die ganze Woche (16. bis 22. November) gibt es volles Programm für Besucher – von Wiener-Schnitzel-Masterclass bis zur Auslosung für ein gemeinsames Wochenende inklusive Frühstück im Hotel. 

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Am Montag starten die Feierlichkeiten im Hotel Sacher: Mit 160 Kerzen auf einer Sacher Torte wird die Jubiläumswoche eröffnet. Gäste und Salzburger können ab 16 Uhr in der Lobby de Hotels für ein Stück Torte vorbeikommen. „Solange der Vorrat reicht“, heißt es dazu seitens des Hotels. 

Am Mittwoch gibt es eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Dinner im Hotel zu gewinnen. In genau 160 Zeichen können Sacher-Fans ihre schönste Erinnerung auf Instagram unter @sachersalzburg teilen.

Am Donnerstag wird gekocht! Bei einer 160-minütigen Wiener-Schnitzel-Masterclass zeigt der Küchenchef, wie das beste Schnitzel gelingt. anschließend wird gemeinsam im Sacher Grill gekocht und verkostet. Die Teilnahme wird ebenfalls über Social Media verlost. Die Masterclass findet nach Terminvereinbarung statt.

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Am Freitag erhalten die ersten 160 Gäste eine „Sacher-Broth“, eine berühmte und momentan international gehypte Suppe. Sie ist eine historische Postkarte des Hauses.  

Wochenende wird besonders kreativ
Am Samstag warten ab 12 Uhr 160 Sacher Würfel auf die kleinen Gäste mit einer Körpergröße von weniger als 160 Zentimetern. Und bis Sonntag wird eine Familie gesucht, deren Mitglieder genau 160 Jahre alt sind. Die erste Familie, die sich meldet, gewinnt ein gemeinsames Wochenende inklusive Frühstück. 

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