Pianist Igor Levit wird Professor am Mozarteum

Starpianist Igor Levit übernimmt Klavierprofessur an der Universität Mozarteum Salzburg. Ein wenig gedulden müssen sich Lernwillige allerdings noch: Sein neues Amt tritt der 39-Jährige erst zum Wintersemester 2028 an.
„Jeden Morgen setze ich mich ans Klavier und fange von vorne an. Genau das will ich weitergeben: die Freude am Fragen und am Widerspruch, und die Geduld, immer wieder neu zu beginnen. Unterrichten ist einer der wesentlichsten Gründe, warum ich Musiker bin“, sagt Igor Levit.
Er hat bereits Erfahrung darin, sein Wissen weiterzugeben: Seit 2019 ist er Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.
Igor Levit zählt zu den herausragenden Pianisten seiner Generation. Seine Gesamtaufnahme der Klaviersonaten Ludwig van Beethovens, die 2019 bei Sony Classical erschien, erreichte unmittelbar Platz eins der offiziellen Klassikcharts. Für seine Einspielungen wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit vier OPUS KLASSIK Awards und dem Titel „Artist of the Year 2020“ des britischen Magazins Gramophone.
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