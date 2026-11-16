Seniorin: „Habe gemerkt, da stimmt etwas nicht!“

Betrüger wollten sie aus der Wohnung locken

Sie erzählte auch sofort der Polizei von dem irritierenden Anruf. Diese riet ihr, das Licht in allen Räumen aufzudrehen und im Notfall erneut anzurufen. „Man hat vermutlich versucht, mich vom Haus zu locken, um während meiner Abwesenheit die Wohnung auszuräumen“, berichtete die Pensionistin über das Gespräch mit der Polizei. Außerdem gebe es in Österreich keinen Oberkommissar.