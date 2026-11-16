Seniorin: „Habe gemerkt, da stimmt etwas nicht!“

Ein falscher Polizist versuchte eine Seniorin aus Abtenau zu ködern. Sie ließ sich aber nicht beirren. Trotz seiner glaubhaften Forderung, sie solle schnell zur Polizeiinspektion kommen, vertraute sie ihrem Instinkt. Der „Krone“ erzählt sie über die fiese Betrugsmasche.
Einen schockierenden Anruf bekam Roswitha B. aus Abtenau. „Ein Mann stellte sich als Oberkommissar vor und sagte mir, dass mein Sohn jemanden überfahren hatte.“
Fake-Sohn entlarvte den Betrug
Die Pensionistin (74) wurde aufgefordert, sofort zur Polizeistelle nach Hallein zu fahren. Doch Roswitha wurde misstrauisch: „Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmen kann“, erzählte sie der „Krone“. Als sie verlangte, mit ihrem Sohn zu sprechen, stellte der Unbekannte tatsächlich jemanden zu ihr durch.
„Er redete Hochdeutsch. Mein Sohn spricht aber im Dialekt mit mir“, lachte die Pensionistin, die den Betrüger durchschaut hatte. Danach rief sie ihr Kind selbst an, dieses war zu Hause.
Betrüger wollten sie aus der Wohnung locken
Sie erzählte auch sofort der Polizei von dem irritierenden Anruf. Diese riet ihr, das Licht in allen Räumen aufzudrehen und im Notfall erneut anzurufen. „Man hat vermutlich versucht, mich vom Haus zu locken, um während meiner Abwesenheit die Wohnung auszuräumen“, berichtete die Pensionistin über das Gespräch mit der Polizei. Außerdem gebe es in Österreich keinen Oberkommissar.
Was tun, wenn man so einen Anruf bekommt? „Die Dame hat sehr gut reagiert. Lieber einmal mehr die Polizei anrufen und auf den eigenen Instinkt vertrauen“, ließ die Exekutive wissen.
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