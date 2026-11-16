Bahnstrecke bleibt länger gesperrt als geplant

Diese zusätzlichen Verkehre beanspruchen Kapazitäten auf einer ohnehin stark ausgelasteten Strecke. Die Folge ist, dass Züge der Linie R21 zwischen Neumarkt am Wallersee und Salzburg weiterhin täglich nach der Hauptverkehrszeit am Morgen ausfallen müssen. Den Fahrgästen stehen als Alternative die regulären Züge der S2 und der Linie REX21 zur Verfügung.