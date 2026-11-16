Bahnstrecke bleibt länger gesperrt als geplant

Schlechte Nachrichten für Pendler und Zugfahrer in Salzburg! Die Baustelle der Deutschen Bahn (DB) zwischen Passau und Regensburg bleibt für den Güter- und Fernverkehr länger gesperrt als geplant. Eigentlich hätte die Strecke am 13. Dezember öffnen sollen.
„Entgegen der ursprünglichen Planung steht die Bahnstrecke der DB über Passau ab 13. Dezember noch nicht wieder vollumfänglich zur Verfügung. Dadurch müssen Güterzüge länger als vorgesehen über die Weststrecke und damit durch den Salzburger Flachgau umgeleitet werden“, heißt es seitens der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).
Diese zusätzlichen Verkehre beanspruchen Kapazitäten auf einer ohnehin stark ausgelasteten Strecke. Die Folge ist, dass Züge der Linie R21 zwischen Neumarkt am Wallersee und Salzburg weiterhin täglich nach der Hauptverkehrszeit am Morgen ausfallen müssen. Den Fahrgästen stehen als Alternative die regulären Züge der S2 und der Linie REX21 zur Verfügung.
Zwar sollen die Bauarbeiten auf der deutschen Strecke zwischen Regensburg und Passau zeitgerecht fertig werden, aber durch eine sogenannte „Hypercare-Phase“ dürfen zunächst nur Regionalzüge die Strecke befahren. Güterzüge dürfen erst danach schrittweise die neuen Gleise....
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