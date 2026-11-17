„Seit fünf Jahren, sieben Monaten und 20 Tagen hat mein Mandant ein schlechtes Gewissen, weil sein erster sexueller Kontakt wie in einem frauenverachtenden Internet-Porno gelaufen ist“, fasst eine Verteidigerin zusammen, was vermutlich auf alle fünf Angeklagte zutrifft: Die Klagenfurter hatten im Alter von 15 den ersten Geschlechtsverkehr.