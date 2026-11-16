Vier Siege feierte der KAC zuletzt in Folge, schoss sich damit wieder unter die besten Vier. Auch dank cleverer Auftritte der Mannschaft von Trainer Kirk Furey. Rotjacken-Stürmer Nick Petersen könnte demnächst sein Comeback feiern. Ein heimischer Crack steht hingegen auf der Wunschliste einiger ausländischer Teams.
Zwei freie Tage gewährte KAC-Trainer Kirk Furey seiner Mannschaft. Und die wurden gleich genützt. Manchen Crack verschlug es in die Therme, die Verletzten arbeiteten an ihrem Comeback. Dieses könnte sich bei Rotjacken-Stürmer Nick Petersen (Adduktoren) demnächst abzeichnen.Eine neue Rollenverteilung innerhalb des Line-ups scheint derzeit einigen gelegen zu kommen.
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