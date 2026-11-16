Sturm peitscht Schneewolken ins Salzburger Land

Bald ist der Winter da, jetzt aber wirklich. Gegen Ende der Woche müssen sich die Salzburg fast flächendeckend vom Herbst verabschieden. Ein Sturmtief nimmt ab Montagabend Kurs auf den Alpenraum. Es ist mit kräftigen Böen zu rechnen, die bis zum Wochenende klirrende Kälte in den Alpenraum transportieren.