Sturm peitscht Schneewolken ins Salzburger Land

Bald ist der Winter da, jetzt aber wirklich. Gegen Ende der Woche müssen sich die Salzburg fast flächendeckend vom Herbst verabschieden. Ein Sturmtief nimmt ab Montagabend Kurs auf den Alpenraum. Es ist mit kräftigen Böen zu rechnen, die bis zum Wochenende klirrende Kälte in den Alpenraum transportieren.
Der Jetstream schiebt ein Tiefdruckgebiet an. Auf den Gipfeln in den Alpen sind deshalb Orkanböen bis 120 km/h möglich, warnen gleich mehrere Wetterdienste.
Die Temperaturen bleiben vorerst noch deutlich über dem Gefrierpunkt. Regen und Dauerregen begleiten die stürmischen Böen bis inklusive Mittwoch. Auch Gewitter sind an mancher Stelle möglich.
Am Donnerstag beginnen die Temperaturen zu fallen. Vor allem in der Nacht ist im Süden Salzburgs mit Temperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen. Die Geosphere sagt für Donnerstag im Lungau, Pinzgau, Pongau und Tennengau eindeutig Schneefall voraus.
So bleibt es auch die restliche Woche. Einige Wettermodelle gehen am Wochenende zudem von Schneefall bis in tiefe Lagen aus. Heißt: Sogar die Stadt Salzburg könnte die ersten Schneeflocken im heurigen Winter zu Gesicht bekommen.
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