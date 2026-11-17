Erinnern Sie sich noch an diese Polit-Parole? Der ungarische „Volksführer“ stand damals hoch im Kurs für sein System der Volksbeglückung. Er nannte seine Erfindung die „illiberale Demokratie“. Warnende Stimmen bei uns wurden als Ausfluss der „korrupten Systempresse“ verleumdet.
Jetzt ist auf höchst groteske Weise aufgebrochen, was Kritiker schon immer wussten: die ganze Fäulnis der Kleptokratie (= „Herrschaft der Diebe“) dieses Systems. Den Vogel schoss der Minister für den nationalen Aufbau, Miklós Seszták (sprich: Schestak) ab. Er hatte 6 Billionen Forint, 2,6 Millionen Euro, 1,2 Millionen Dollar, Goldbarren etc. auf altertümliche Weise im Wald vergraben. Zwölf Mitarbeiter des Amts für nationale Vermögensrückführung benötigten laut Ministerpräsident Magyar acht Stunden, um die Scheine mit fünf Geldzählmaschinen zu sortieren.
Die Säuberung Ungarns nähert sich nun der Mutter aller Korruption: Orbáns Bruder Áron wurde wegen Visageschäften festgenommen, Orbáns Schwiegersohn steht auf der Watchlist und Orbán selbst muss um sein „ungarisches Versailles“, die Hatvanpuszta, bangen.
Regierungschef Magyar nach Augenschein dieses Milliardenschatzes: „Ab heute ist bewiesen, dass Viktor Orbán ein Mafiaboss und Fidesz eine kriminelle Organisation ist.“ Die folgenden Korruptionsprozesse sollen auch aufdecken, wie das Orbán-System befreundete Parteien im Ausland illegal finanziert hat.
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