Jetzt ist auf höchst groteske Weise aufgebrochen, was Kritiker schon immer wussten: die ganze Fäulnis der Kleptokratie (= „Herrschaft der Diebe“) dieses Systems. Den Vogel schoss der Minister für den nationalen Aufbau, Miklós Seszták (sprich: Schestak) ab. Er hatte 6 Billionen Forint, 2,6 Millionen Euro, 1,2 Millionen Dollar, Goldbarren etc. auf altertümliche Weise im Wald vergraben. Zwölf Mitarbeiter des Amts für nationale Vermögensrückführung benötigten laut Ministerpräsident Magyar acht Stunden, um die Scheine mit fünf Geldzählmaschinen zu sortieren.