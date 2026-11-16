Opfer zur Einschüchterung erschossen

Bei einem der Todesopfer handelt es sich um den Halbbruder des bekannten Aktivisten Amine Kessaci. Im vergangenen November ließ die „DZ Mafia“ auch den zweiten Bruder Mehdi Kessaci erschießen – mutmaßlich zur Einschüchterung. Amine Kessaci hat den Verein „Conscience“ ins Leben gerufen, um Familien zu unterstützen, die von Drogenkriminalität betroffen sind. Mittlerweile ist er auch stellvertretender Bürgermeister von Marseille. „Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass dieses System ins Wanken gerät, bis zu seinem vollständigen Zusammenbruch“, kommentierte er das Urteil gegen die Drogenbosse.