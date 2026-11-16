Marseiller Netzwerk
Zwei Drogenbosse wandern lebenslang ins Gefängnis
Zwei Drogenbosse eines Marseiller Netzwerks sind in einem aufsehenerregenden Prozess in Frankreich zu lebenslanger Haft verurteilt worden – wegen dreifachen Totschlags. Unter den Opfern ist etwa der Halbbruder des bekannten Aktivisten Amine Kessaci.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 32-jährige Anführer der Bande „DZ Mafia“ und der 38-jährige ehemalige Drogenbaron für drei Tote von 2020 verantwortlich sind. Die Leichen der jungen Männer um die 29 Jahre wurden in ausgebrannten Autos gefunden. Zuvor soll ihnen in den Kopf geschossen worden sein. Weitere Angeklagte gestanden etwa, eine der Leichen zerstückelt oder das Fahrzeug gestohlen zu haben, in dem die Leichen entdeckt wurden.
Das Schwurgericht in Aix-en-Provence verhängte gegen die beiden Hauptverantwortlichen lebenslange Gefängnisstrafen. Drei weitere Personen müssen für 18, 25 und 30 Jahre in Gefängnisse.
Opfer zur Einschüchterung erschossen
Bei einem der Todesopfer handelt es sich um den Halbbruder des bekannten Aktivisten Amine Kessaci. Im vergangenen November ließ die „DZ Mafia“ auch den zweiten Bruder Mehdi Kessaci erschießen – mutmaßlich zur Einschüchterung. Amine Kessaci hat den Verein „Conscience“ ins Leben gerufen, um Familien zu unterstützen, die von Drogenkriminalität betroffen sind. Mittlerweile ist er auch stellvertretender Bürgermeister von Marseille. „Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass dieses System ins Wanken gerät, bis zu seinem vollständigen Zusammenbruch“, kommentierte er das Urteil gegen die Drogenbosse.
In Marseille im Süden Frankreichs kommt es seit Jahren immer wieder zu skrupellosen Abrechnungen von Drogenbanden. Oft sind junge Menschen unter den Opfern.
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