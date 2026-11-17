Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem aus den bürgerlichen wie auch aus den linken Salons kein Gejammer über den als ungerecht empfundenen Aufstieg der Freiheitlichen zu hören ist. Dabei müssten sich die ehemals großen alten Parteien nur selbst beobachten, was sie so treiben.
Etwa wenn jetzt in Salzburg unter der von der ÖVP kommenden Landeshauptfrau Karoline Edtstadler eine ebenso tadellose wie politisch unabhängige Managerin durch einen langjährigen ÖVP-Sekretär an der Spitze des W.-A.-Mozart-Airports ersetzt werden soll.
Die Sache umwehte von Anfang an ein strenger Geruch. Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek nahm Witterung auf und legt sich öffentlichkeitswirksam quer. Die für österreichische Verhältnisse leider noch immer sehr typische Postenposse der Volkspartei wächst sich nun mehr und mehr zu einer Affäre aus, die das Zeug dazu hat, dass Salzburg in vorgezogene Neuwahlen trudeln könnte.
Nach der blauen Machtübernahme durch Mario Kunasek in der Steiermark und dem auch nicht gerade felsenfest am Thron sitzenden ÖVP-Landesfürsten Thomas Stelzer in Oberösterreich muss Bundeskanzler Christian Stocker durchaus die Möglichkeit einkalkulieren, mit Salzburg ein weiteres Bundesland an die Freiheitlichen zu verlieren.
Dass die SPÖ aus den Turbulenzen nicht als mutige Heldin oder gar als mögliche Gewinnerin hervorgeht, ist die historische Pointe einer Erfolgsgeschichte der FPÖ, der man es mehr als einfach macht.
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