Mehr als ein Jahr lang wurden am Rosenhügel und am Goldberg in Krems (Niederösterreich) geparkte Autos zerkratzt. Nun wurde eine 58-Jährige aus der Nachbarschaft auf frischer Tat ertappt. Sie gestand die Beschädigung von 84 Fahrzeugen. Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro.
Ein ungutes Gefühl mussten Autobesitzer haben, wenn sie am Kremser Rosenhügel und Goldberg ihren Wagen abstellten: Zwischen dem 11. Oktober 2025 und dem 8. November 2026 wurden dort insgesamt 84 Pkw beschädigt. Manche waren von vorne bis hinten zerkratzt. Nun gelang es der Polizei, die Serie zu klären.
Polizisten legten sich auf die Lauer
Die Ermittler konnten zunächst die Tatzeiten immer weiter eingrenzen. Wie sich herausstellte, passierten die Beschädigungen stets in der Früh, die meisten an Freitagen und Samstagen. Über längere Zeit legten sich die Beamten auf die Lauer. Am vergangenen Samstag gegen 6.20 Uhr wurden sie schließlich fündig: Eine 58-Jährige aus der Nachbarschaft wurde auf frischer Tat ertappt.
Bei ihren Morgenspaziergängen soll die Kremserin die Fahrzeuge zerkratzt haben. Zunächst leugnete sie, schließlich gestand sie die Beschädigung aller 84 Autos. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Eine Erklärung für ihre Tat blieb die Frau bislang schuldig.
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