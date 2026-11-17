Polizisten legten sich auf die Lauer

Die Ermittler konnten zunächst die Tatzeiten immer weiter eingrenzen. Wie sich herausstellte, passierten die Beschädigungen stets in der Früh, die meisten an Freitagen und Samstagen. Über längere Zeit legten sich die Beamten auf die Lauer. Am vergangenen Samstag gegen 6.20 Uhr wurden sie schließlich fündig: Eine 58-Jährige aus der Nachbarschaft wurde auf frischer Tat ertappt.