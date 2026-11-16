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Wien ist gefordert

Interne Zahlen zeigen Wohn-Misere schwarz auf weiß

Wien
16.11.2026 19:00
Die Zahlen belegen, wie dringend das „Gemeindebau Neu“-Bauprogramm in der wachsenden Stadt nötig ...
Die Zahlen belegen, wie dringend das „Gemeindebau Neu“-Bauprogramm in der wachsenden Stadt nötig ist.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Heftiges Gerangel um die Themenführerschaft in Sachen Wohnen dominiert die Wiener Stadtpolitik, und das nicht zufällig: Eine neue Studie des Städtebunds zeigt, wie schnell sich die Lage in der Bundeshauptstadt in den letzten Jahren verschärft hat und wo die Probleme liegen.

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Bürgermeister Michael Ludwig trommelt als Wiens SPÖ-Chef das Thema Wohnen, die Opposition ortet genau da schwerste Versäumnisse, und auch die KPÖ will nun als „Mieter-Partei“ hier Meter machen: Warum reden alle plötzlich so viel vom Wohnen? Eine Studie, die der Städtebund beim Zentrum für Verwaltungsforschung erstellen ließ, liefert die Erklärung.

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